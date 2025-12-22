Предновогоднее чудо. Трогательный марафон добра «Наши дети» прошёл в регионах Беларуси

В канун Нового года внимание и заботу получают те, кому особенно важно почувствовать тепло праздника. И таких мест сегодня десятки. Самый трогательный марафон добра «Наши дети», который вот уже больше 30 лет шагает по стране, исполняя желания маленьких белорусов и поддерживая в них веру в чудо.

В статусе не гостей, а уже надежных друзей сюда приехала делегация сотрудников МВД. На несколько часов строгие служители закона в погонах превратились в добрых волшебников, чья главная миссия – поддержать в маленьком сердце веру в чудо.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: Три года длится наша дружба. Мы приезжаем сюда не просто и не только в Новый год, чтобы подарить детям подарки, подарить праздник, но мы приезжаем всегда, интересуемся проблемами, вопросами, интересуемся материально-технической базой.

Подарки от сотрудников МВД буквально не поместились под лесную красавицу. Школа получила сразу два сертификата, которые укрепят ее материально-техническую базу. И, конечно, сюрпризы для ребят. Спортивный инвентарь, наборы для творчества, канцтовары и сладкие подарки в коробке с секретом.

Благотворительная инициатива «Наши дети» заглянула и в столичный социально-педагогический центр с приютом Заводского района. Сегодня в учреждении находятся порядка 30 ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В эти предпраздничные дни они как никто нуждаются в заботе и внимании. Ребятам вручили сладкие призы, а учреждению сертификат на 10 тысяч рублей.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В таких учреждениях, как социально-педагогические центры, находятся дети разного возраста, начиная от 3 лет и практически до совершеннолетия. И мы видим, что дети дружат. Очень важно, что здесь есть хорошие педагогические коллективы, которые вот в такой непростой ситуации помогают детям. Но я всегда рада тому, что эти дети, они какие-то особенные. Они особенные, потому что они очень открыты. Мы по-особому в эти дни вместе радуемся с ними, что наше государство делает все, чтобы каждый ребенок ощутил праздник.