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Олег Романов обсудил с коллективом агрокомбината «Ждановичи» тезисы ВНС

16 мая 2024 16:57
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О политических процессах внутри нашей страны и за рубежом сегодня, 16 мая, говорили в трудовом коллективе агрокомбината «Ждановичи». Разъяснить суть решений, принятых на ВНС, приехал председатель партии и общественного объединения «Белая Русь» Олег Романов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Романов обсудил с коллективом агрокомбината «Ждановичи» тезисы ВНС-1

Говорили и о базовых положениях Концепции национальной безопасности и Военной доктрины. А еще о том, что защищать свою страну должен каждый человек. И в первую очередь на своем рабочем месте. О том, что сделать Беларусь сильной и процветающей может только народ, не раз заявлял Президент. Главное – честно трудиться, быть дисциплинированным и ответственным.

Олег Романов обсудил с коллективом агрокомбината «Ждановичи» тезисы ВНС-4

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
Основное, что мы сказали, обсудили с участниками встречи, – тезис, почему надо быть сильными. Что означает быть сильными? Мы говорили о том, что сегодня сила обеспечивается не только материальной мощью и военной силой, но и убежденностью людей в своей правоте, наличием идеалов и ценностей. Тем, что люди знают, к чему они стремятся и за что они борются.

Диалог с трудовым коллективом агрокомбината «Ждановичи» прошел в рамках просветительского проекта «Время сильных». До 3 июля делегаты и активные члены «Белой Руси» проведут подобные встречи во всех регионах страны.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Олег Романов

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