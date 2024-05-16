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«Коровка» жива! Почему всем так нравится вкус белорусских конфет?

16 мая 2024 16:25
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Зефир, конфеты, печенье... Почему все любят белорусские сладости и по каким рецептурам их изготавливают? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

«Коровка» жива! Почему всем так нравится вкус белорусских конфет?-1

Марина Попко, главный технолог кондитерской фабрики:
«Коровка» жива! Конечно, она уже немного не по той рецептуре, которая была изначально. Вкус остался тот же, та же тянучая структура, сахарная корочка снаружи так и осталась, ничего не поменялось. Упаковка похожа на ту, что и ранее. Дети рады, я думаю, что и взрослые тоже. Я сама люблю эту конфету и до сих пор ее кушаю. Хотя те, кто работает на сладких предприятиях, сладкое уже практически не едят.

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# Продукты питания # общество

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