«Коровка» жива! Почему всем так нравится вкус белорусских конфет?

Марина Попко, главный технолог кондитерской фабрики:

«Коровка» жива! Конечно, она уже немного не по той рецептуре, которая была изначально. Вкус остался тот же, та же тянучая структура, сахарная корочка снаружи так и осталась, ничего не поменялось. Упаковка похожа на ту, что и ранее. Дети рады, я думаю, что и взрослые тоже. Я сама люблю эту конфету и до сих пор ее кушаю. Хотя те, кто работает на сладких предприятиях, сладкое уже практически не едят.

Читайте также:

«Прикассовая зона – горячее место по реализации». Как работает психология покупателя?

Мармелад со вкусом кактуса, зефир – черной смородины. Чем может удивить рынок белорусских сладостей?

«Очень мало компонентов». По каким технологиям в Беларуси производят шоколад и как добиваются разнообразия вкусов?