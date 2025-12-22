Протесты в Румынии! Тысячи человек заблокировали здание министерства финансов в Бухаресте

Работники крупнейшей энергетической компании Румынии также устроили масштабную акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи человек собрались в центре Бухареста и заблокировали здание министерства финансов, требуя повышения зарплаты.

Демонстранты пытались штурмом проникнуть в учреждение, однако были остановлены полицией. Митингующие пригрозили, что если власти не пойдут им навстречу, то они отключат отопление в Бухаресте на рождественские праздники.

Стоит отметить, что компания обеспечивает теплом более 2 миллионов жителей румынской столицы и более 5 тысяч госучреждений. Причиной протестов стало решение правительства принять пакет мер жесткой экономии для сокращения дефицита бюджета.

Помимо всего прочего, он включает повышение налогов, отмену субсидий и надбавок, замораживание зарплат и пенсий. И напрямую ведет к сокращению доходов сотрудников энергетического сектора.