В Минском городском дворце детей и молодёжи прошёл большой новогодний бал

Окунуться в зимнюю сказку. В Минском городском дворце детей и молодежи прошел большой новогодний бал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На несколько часов гости праздника перенеслись во времена, когда паркет дышал в ритм стучащим каблучкам и скользящим платьям в пол. В зале собрались 160 человек. На паркет вышли активисты, спортсмены, отличники и победители олимпиад. В танце закружились 80 пар. Участники исполнили полонез, вальс, польку и кадриль. К музыкальному вечеру молодые люди готовились около 3-х недель: подбирали наряды, разучивали хореографию и, конечно, много репетировали.

Доминика Василевская, учащаяся средней школы № 108:

У меня жизнь связана с танцами. В школе я тоже на всякие мероприятия хожу. Репетиций было довольно много. Все танцы легко дались. Мне все нравится.

Николай Новик, учащийся гимназии № 16:

Это мой уже второй раз, когда я участвую в новогоднем городском балу. Мне было намного легче выучить все эти танцы, так как уже какой-либо опыт был. Прекраснейшее мероприятие.