В Минском городском дворце детей и молодёжи прошёл большой новогодний бал

Окунуться в зимнюю сказку. В Минском городском дворце детей и молодежи прошел большой новогодний бал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Окунуться в зимнюю сказку. В Минском городском дворце детей и молодежи прошел большой новогодний бал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На несколько часов гости праздника перенеслись во времена, когда паркет дышал в ритм стучащим каблучкам и скользящим платьям в пол. В зале собрались 160 человек. На паркет вышли активисты, спортсмены, отличники и победители олимпиад. В танце закружились 80 пар. Участники исполнили полонез, вальс, польку и кадриль. К музыкальному вечеру молодые люди готовились около 3-х недель: подбирали наряды, разучивали хореографию и, конечно, много репетировали.
Доминика Василевская, учащаяся средней школы № 108:
У меня жизнь связана с танцами. В школе я тоже на всякие мероприятия хожу. Репетиций было довольно много. Все танцы легко дались. Мне все нравится.
Николай Новик, учащийся гимназии № 16:
Это мой уже второй раз, когда я участвую в новогоднем городском балу. Мне было намного легче выучить все эти танцы, так как уже какой-либо опыт был. Прекраснейшее мероприятие.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Очень приятно, когда молодые люди развиваются всесторонне. Они преуспевают в учебе, они занимаются во многих кружках, секциях. Этим людям через определенное время уже придется строить жизнь нашей страны.
Такой танцевальный вечер в преддверии новогодних праздников уже стал доброй традицией. В 2025 году он прошел в 7-й раз.