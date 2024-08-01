Лукашенко о национальных парках и заповедниках: в 1990-х сюда ринулись все, чтобы прихватить кусочек
30 лет труда на благо страны и плечом к плечу с первым лицом государства. Завесу о работе Управления делами Президента сегодня, 1 августа, приоткрыл Александр Лукашенко. Во Дворце Независимости прошла церемония вручения госнаград лучшим сотрудникам системы, которая является ровесником института президентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кстати, никаких особых привилегий у сотрудников Управделами нет. Наоборот, только ответственность – будь-то ты директор Дворца Республики или механизатор с малой родины Президента.
Виктор Мильто, тракторист-машинист ОАО «Александрийское» Шкловского района:
Можно рано встать, можно лечь. И ночью спишь и думаешь, что нужно сделать на следующий день. Легкого труда на деревне нет. Оно как и было… Хотя теперь и техника новая, но все равно работать нужно, стараться, чтобы достичь высоких результатов.
Сельское хозяйство, переработка – многие предприятия лакомые кусочки. Но это под управлением Управделами они стали таковыми. Одна из заслуг – это сохранение белорусской природы. Вся Европа дышит болотами и нашими лесами. А вот от браконьерства белорусские красоты по поручению Первого уберегло именно Управделами Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я помню, когда, еще на заре моей работы Президентом, у нас были огромные проблемы с этими парками. В том плане, что не только белорусы, не только наши соседи, но из дальних стран сюда ринулись все, чтобы прихватить кусочек этого парка, того или иного, построить что-то там. Некоторые даже построили, но мы в течение года убрали все из этих парков и заповедников. Имею в виду, что там должны быть наши люди, наши соседи – кто угодно. Но отдыхать. Делить заповедники и парки было запрещено.
Туристические мекки, деревообработка, природопользование. Национальные парки и заповедники. Сред награжденных немало людей ближе всего к природному достоянию страны.
Валентина Прокопчук, главный бухгалтер национального парка «Беловежская пуща»:
Для меня очень важно, что я проработала в Беловежской пуще главным бухгалтером 30 лет. Я пришла в сентябре 1994 года. И по настоящее время работаю еще главным бухгалтером. Беловежская пуща – это наша жемчужина. И думаю, что много туристов, только зная о Беловежской пуще, всегда посещают и хотят побывать еще не раз.
Сегодня главу государства пригласили посетить Березинский биосферный заповедник. 66 организаций страны гармонично вплетены в орнамент Управделами. На подначальном производстве создают государственные символы. Так что получается знамя страны даже в прямом смысле в руках Управделами Президента.
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