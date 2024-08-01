Лукашенко о национальных парках и заповедниках: в 1990-х сюда ринулись все, чтобы прихватить кусочек

30 лет труда на благо страны и плечом к плечу с первым лицом государства. Завесу о работе Управления делами Президента сегодня, 1 августа, приоткрыл Александр Лукашенко. Во Дворце Независимости прошла церемония вручения госнаград лучшим сотрудникам системы, которая является ровесником института президентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кстати, никаких особых привилегий у сотрудников Управделами нет. Наоборот, только ответственность – будь-то ты директор Дворца Республики или механизатор с малой родины Президента.

Виктор Мильто, тракторист-машинист ОАО «Александрийское» Шкловского района:

Можно рано встать, можно лечь. И ночью спишь и думаешь, что нужно сделать на следующий день. Легкого труда на деревне нет. Оно как и было… Хотя теперь и техника новая, но все равно работать нужно, стараться, чтобы достичь высоких результатов. Сельское хозяйство, переработка – многие предприятия лакомые кусочки. Но это под управлением Управделами они стали таковыми. Одна из заслуг – это сохранение белорусской природы. Вся Европа дышит болотами и нашими лесами. А вот от браконьерства белорусские красоты по поручению Первого уберегло именно Управделами Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я помню, когда, еще на заре моей работы Президентом, у нас были огромные проблемы с этими парками. В том плане, что не только белорусы, не только наши соседи, но из дальних стран сюда ринулись все, чтобы прихватить кусочек этого парка, того или иного, построить что-то там. Некоторые даже построили, но мы в течение года убрали все из этих парков и заповедников. Имею в виду, что там должны быть наши люди, наши соседи – кто угодно. Но отдыхать. Делить заповедники и парки было запрещено.

Туристические мекки, деревообработка, природопользование. Национальные парки и заповедники. Сред награжденных немало людей ближе всего к природному достоянию страны.