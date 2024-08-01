«Они до поры ходят рядом». Андрей Муковозчик объяснил, почему и к кому надо быть бдительным

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
На встречах с трудовыми коллективами иногда задают вопрос: «Зачем все время призывать к бдительности? Ведь уже все закончилось». Приходится объяснять снова и снова: поджигатели шкафов и военкоматов, подрывники на станциях и статуэтками – они до поры ходят рядом с нами. Жизненно необходимо останавливать их до. А не расстреливать после.
Бдительными нужно оставаться просто потому, что все невероятные – они жили рядом с нами. Долго жили. Полный текст читайте здесь.
Вопрос такой чаще всего задают те же люди, которые еще пару лет назад спрашивали: «А откуда они взялись, эти невероятные, эти гулящие, эти жадаючыя перамен? Их же не было ни слышно, ни видно».
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