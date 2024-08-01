«Они до поры ходят рядом». Андрей Муковозчик объяснил, почему и к кому надо быть бдительным

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

На встречах с трудовыми коллективами иногда задают вопрос: «Зачем все время призывать к бдительности? Ведь уже все закончилось». Приходится объяснять снова и снова: поджигатели шкафов и военкоматов, подрывники на станциях и статуэтками – они до поры ходят рядом с нами. Жизненно необходимо останавливать их до. А не расстреливать после.

Бдительными нужно оставаться просто потому, что все невероятные – они жили рядом с нами. Долго жили. Полный текст читайте здесь.