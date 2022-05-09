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​Лукашенко о мероприятиях, посвящённых ВОВ: кажется, один час работы, и всё. Нет. Это очень тяжёлая, напряжённая работа

09 мая 2022 16:35
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Новости Беларуси. Об истинном патриотизме, обратном эффекте санкций и возможной военной угрозе со стороны Польши у Александра Лукашенко 9 Мая спросили журналисты. Сразу после церемонии возложения свои вопросы главе государства адресовали не только отечественные медиа, но и гости страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поделился впечатлениями о праздновании Дня Победы в Беларуси. Особое внимание он обратил на численность участников. И поблагодарил всех за искренность, а также рассказал, что для него значит дата 9 Мая и слово «патриотизм».

​Лукашенко о мероприятиях, посвящённых ВОВ: кажется, один час работы, и всё. Нет. Это очень тяжёлая, напряжённая работа-1

Илона Красутская, политический обозреватель АТН:
Память о наших героях, память о тех страшных событиях, помогает взращивать патриотизм в молодом поколении? И что лично для вас значит понятие «быть патриотом своей страны»?

​Лукашенко о мероприятиях, посвящённых ВОВ: кажется, один час работы, и всё. Нет. Это очень тяжёлая, напряжённая работа-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Быть патриотом своей страны – это надо жить в своей стране, любить ее и делать все для процветания этой страны, как бы банально это ни звучало. Что касается этого дня и воспитания патриотизма, это нас во многом держит, такие победы. Для меня, если честно, это очень тяжелая работа и напряженная. Кажется, ну что тут, один час работы, и все. Нет. Это очень тяжелая, напряженная работа, но я горжусь, что она есть, потому что самая нужная и полезная работа. Спасибо всем за то, что помним, за то, что помните и приходите к ним. Как мы к ним, так и наши дети к нам.

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# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Илона Красутская # Фотофакт

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