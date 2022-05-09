​Лукашенко о мероприятиях, посвящённых ВОВ: кажется, один час работы, и всё. Нет. Это очень тяжёлая, напряжённая работа

Новости Беларуси. Об истинном патриотизме, обратном эффекте санкций и возможной военной угрозе со стороны Польши у Александра Лукашенко 9 Мая спросили журналисты. Сразу после церемонии возложения свои вопросы главе государства адресовали не только отечественные медиа, но и гости страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поделился впечатлениями о праздновании Дня Победы в Беларуси. Особое внимание он обратил на численность участников. И поблагодарил всех за искренность, а также рассказал, что для него значит дата 9 Мая и слово «патриотизм».