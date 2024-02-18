В Мюнхене «царит мрачная атмосфера»! Почему конференцию по безопасности называют провальной?

На грани всеобщего проигрыша. Так хочется описать то, что происходило на Мюнхенской конференции по безопасности, на которой, если разобраться, о безопасности было мало что сказано. Накануне эксперты опубликовали ежегодный аналитический доклад о состоянии дел в Евро-Атлантике, который показал, что жители этого региона больше всего бояться проблем, связанных с экологией и изменением климата. А угроза со стороны России, о которой так много говорят в Европе и США, отошла на второй план, а конкретнее – занимает только 9-ю строчку в рейтинге мировых страхов. Так о чем говорили в Мюнхене и что читалось между строк? За встречей наблюдала Марина Кишкурно.

60-й по счету форум по вопросам внешней политики и обороны. Даже сами организаторы от Мюнхенской конференции многого не ожидали, еще до старта окрестив ее провальной, а встречи проходили под девизом луз-луз. Английское выражение обозначает ситуацию, когда в проигрыше все. Ни мне, ни тебе, как говорится.

Александр Гусев, доктор политических наук, профессор РАН:

Раньше она представляла действительно серьезную площадку, на которой не только обсуждались проблемы, но и принимались соответствующие решения, договаривались. Сейчас эта площадка превратилась в говорильню. Поговорят, подпишут соглашение о гарантиях для Украины, но это ничего не решит.

Решать – необязательно. Главное – рассыпаться в обещаниях. Украинский кризис ожидаемо стал одной из главных тем встречи. Вот и Зеленский возлагал на конференцию большие надежды: для него такие площадки не что иное, как оружейные лавки, где можно разживиться западными боеприпасами. Тем более сейчас хоть какая поддержка Киеву особенно необходима – на фоне очередного провала ВСУ в Авдеевке и затягивании помощи американским Конгрессом.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины:

Во-первых, ситуация с количеством и устойчивостью поставок вооружений. Она плохая. Это не моя политическая оценка, это послание, которое мы все получаем с фронта. На конференции вообще царит мрачная атмосфера, сообщают западные СМИ. Киеву далеко до победы, считают участники форума.

Команда POLITICO в Мюнхене уловила тень, нависшую над конференцией... За закрытыми дверями они скептически относятся к полной победе Украины.