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9 жилых домов построили в Московском районе Минска в 2022-м

08 ноября 2022 15:34
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Новости Беларуси. В Московском районе досрочно выполнен годовой план по возведению жилья. За 2022-й построено 9 домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это более 80 тысяч квадратов.

9 жилых домов построили в Московском районе Минска в 2022-м-1

В ближайшее время планируют сдать 16-этажый дом во 2-м Прилукском переулке. Он уже вскоре будет готов принять первых новоселов. Активно строятся и соцобъекты. Состоялось открытие нового здания 15-й городской поликлиники на улице Хмелевского. Учреждение рассчитано на 850 посещений в смену и оснащено передовым медицинским и диагностическим оборудованием.  

# Строительство # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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