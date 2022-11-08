9 жилых домов построили в Московском районе Минска в 2022-м

Новости Беларуси. В Московском районе досрочно выполнен годовой план по возведению жилья. За 2022-й построено 9 домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это более 80 тысяч квадратов.

В ближайшее время планируют сдать 16-этажый дом во 2-м Прилукском переулке. Он уже вскоре будет готов принять первых новоселов. Активно строятся и соцобъекты. Состоялось открытие нового здания 15-й городской поликлиники на улице Хмелевского. Учреждение рассчитано на 850 посещений в смену и оснащено передовым медицинским и диагностическим оборудованием.