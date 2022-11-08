«Саудовская Аравия сговорилась с Россией». Почему международные СМИ лгут об интересах стран-производителей нефти?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Не в угоду политических интересов Джо Байдена, потому как мы видим совершенно неадекватную реакцию, когда человек взглянул на электоральные данные, понял, что инфляции не избежать, естественно, уже в Эр-Рияд можно отправиться с визитом. Но совершенно иная ситуация вышла.
Игорь Юшков, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве России:
Действительно, даже истерическая такая реакция со стороны администрации Байдена была, именно демократов, потому что в США есть четкая связь с ценами на мировом рынке на нефть и внутренними ценами на топливо. Получается, что решение принято по снижению квот на добычу с 1 ноября, и вот ровно к выборам в Конгресс это скажется на топливном рынке в США. Каждый избиратель, когда поедет голосовать на машине, он заедет заправиться. Увидит, что ценник подрос, и это вызовет его недовольство, естественно, он проголосует за республиканцев. Этого и боятся демократы, и они заранее звонили в арабские страны, требовали от них не принимать это решение. И конфликт с аудитами и арабским миром развивается еще и из-за того, что явно Саудовская Аравия пыталась объяснить свою мотивацию, почему она так делает. Это не для того, чтобы ударить по демократам. А для того, чтобы действительно сбалансировать рынок, потому что сами Соединенные Штаты делали все, чтобы цены падали. Саудиты сказали, что в ответ на повышение ставки ФРС принимаем свои меры, но их абсолютно не услышали.
Игорь Юшков:
И очень характерно, что на пресс-конференции после этого решения ОПЕК+, журналист Reuters пытался задать вопрос министру энергетики Саудовской Аравии, а тот: нет-нет-нет, я с вами вообще разговаривать не буду. Оказалось, что до этого он полчаса давал интервью представителям Reuters, а они вообще не опубликовали его, где он полчаса объяснял, почему принимают решение по квотам. А просто написали статью, что якобы Саудовская Аравия сговорилась с Россией, чтобы толкнуть цену выше 100 долларов за баррель. То есть абсолютное игнорирование интересов стран-производителей естественно вызывает раздражение в Саудовской Аравии. И теперь мы видим явный конфликт между саудитами и США.
Читайте также:
Разрешил карнавал, аниме и дал больше прав женщинам. Кто такой Мухаммед бин Салман и на что надеется Байден?
ОПЕК – картель, который контролирует цены на нефть? Это не так, уверены экономисты. И вот почему
Есть две причины. Эксперт из Франции понятно объяснил, почему Европа переживает кризис