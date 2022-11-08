Лукашенко о ВНС: мы вводим новую структуру управления, её надо аккуратно вмонтировать в систему

Главной темой встречи 8 ноября во Дворце Независимости стало обсуждение корректировки законов «О Совете Министров Республики Беларусь» и «О нормативных правовых актах». Президент высказался о принципах формирования и значении нового конституционного органа – Всебелорусского народного собрания. Проект закона о ВНС был вынесен на общественное обсуждение. Некоторым белорусам непонятны положения документа, и это, по словам Президента, естественно. При этом Александр Лукашенко напомнил, что любые нововведения как в Основной закон страны, так и в другие законодательные документы, не должны быть резонансными и ломать существующую государственную систему.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не скажу, что мы радикально прошлись по основным направлениям нашей Конституции. Слава богу, убедили, что такое демократия. Поэтому Конституция претерпела свои изменения, есть новации определенные типа ВНС. Мы вводим новую структуру управления государством и нашим обществом, поэтому ее надо аккуратно вмонтировать в систему, которая функционирует сегодня. Все должно вырастать, возрастать и появляться из того, что есть, из того опыта, который мы имеем. Надо понимать, что Конституция – это основа нашей жизни. Надо убедить обязательно всех наших людей жить по закону. Я это специально подчеркиваю, потому что наши люди живут часто, ориентируясь на личность. Надо наших людей окунуть в глубину той законодательной матрицы. Правовые знания должны стать основой этого, тогда будет стабильность в обществе. Конституция создает более-менее стабильные страну, общество. Конституцию надо знать хотя бы по основным положениям.