Лукашенко: стабильность мы должны создать для своих детей, чтобы система была устойчива

Характеризуя закон, касающийся деятельности Совета министров, Александр Лукашенко подчеркнул настойчивую работу правительства в управлении экономикой страны в условиях кризисных ситуаций и пандемии. В то же время Президент потребовал большей инициативности и самостоятельности Совета министров. И сделал акцент на том, что любые новации ни в коем случае нельзя примерять на себя.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Обсуждая сегодня закон о правительстве, мы ни в коем случае не должны примерять нормы, которые мы сегодня создаем, вот эти все новации на себя. Сегодня мы есть, может, мы и завтра будем, но послезавтра нас точно не будет. А основу, стабильность эту мы должны создать, вчера тоже говорил, для своих детей, чтобы система была устойчивая, чтобы ее никто не мог раскачать.

Основное требование главы государства: закон должен быть написан простым и понятным языком.