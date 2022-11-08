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Лукашенко: стабильность мы должны создать для своих детей, чтобы система была устойчива

08 ноября 2022 10:51
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжил серию совещаний по приведению законодательства в соответствие с обновленной Конституцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: стабильность мы должны создать для своих детей, чтобы система была устойчива-1

Характеризуя закон, касающийся деятельности Совета министров, Александр Лукашенко подчеркнул настойчивую работу правительства в управлении экономикой страны в условиях кризисных ситуаций и пандемии. В то же время Президент потребовал большей инициативности и самостоятельности Совета министров. И сделал акцент на том, что любые новации ни в коем случае нельзя примерять на себя.  

Лукашенко: стабильность мы должны создать для своих детей, чтобы система была устойчива-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Обсуждая сегодня закон о правительстве, мы ни в коем случае не должны примерять нормы, которые мы сегодня создаем, вот эти все новации на себя. Сегодня мы есть, может, мы и завтра будем, но послезавтра нас точно не будет. А основу, стабильность эту мы должны создать, вчера тоже говорил, для своих детей, чтобы система была устойчивая, чтобы ее никто не мог раскачать.  

Основное требование главы государства: закон должен быть написан простым и понятным языком.  

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# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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