«Стал предметом насмешек». Можно ли противостоять буллингу в трудовых коллективах?

Нат алья Надольская , ведущая ток-шоу: Мне кажется, зачастую даже в рабочих коллективах под юмор прячут пассивную агрессию. Находят какого-то слабака в коллективе: «Да ладно, я же пошутил». На самом деле стараются уколоть. Может быть вы как психолог посоветуете, если человек стал предметом насмешек? Он раз посмеялся, два, но это начинается уже как буллинг.

Международный день Клуба веселых и находчивых. Разминка, приветствие, СТЭМ, битва капитанов, домашнее задание – это только некоторые составляющие искрометной игры, которая для многих стала смыслом жизни. Но далеко не каждый может и умеет хорошо шутить, для этого нужен определенный талант и острый ум. Чувство юмора – это врожденное качество или его все-таки можно прокачать? Об этом поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Агеева, психолог:

Совершенно верно, это очень в детских коллективах распространено. Что делают дети в этом случае? Они закрываются, не в состоянии противостоять. Что могут делать взрослые? Человек взрослый, вроде как может ответить, за себя постоять, как-то отреагировать. Если это продолжается целенаправленно, как правило, люди с этим не справляются. Их много, а человек один, и он начинает противостоять этим просто откровенным издевательствам.

Наталья Надольская:

Как часто люди за шутками прячут пассивную агрессию? Говорят, что пошутил, а на самом деле не пошутил.

Ольга Агеева:

Выражение есть такое: в каждой шутке есть доля шутки, все остальное – правда. Это как раз про то, что происходит на самом деле. То, что нам высказывается в виде какой-то шутки, конечно же, подразумевается что-то совсем другое. Противостоять этому невозможно. Если становится на регулярной основе в рабочем коллективе такой пресс, давление, человек не выдерживает по одной простой причине – мы все стремимся к желанию быть хорошими, чтобы нас любили, приходить туда, где мы нравимся людям. Когда мы приходим и над нами все время издеваются, это становится несовместимо с понятием здоровья даже просто.