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«Стал предметом насмешек». Можно ли противостоять буллингу в трудовых коллективах?

08 ноября 2022 15:40
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Международный день Клуба веселых и находчивых. Разминка, приветствие, СТЭМ, битва капитанов, домашнее задание – это только некоторые составляющие искрометной игры, которая для многих стала смыслом жизни. Но далеко не каждый может и умеет хорошо шутить, для этого нужен определенный талант и острый ум. Чувство юмора – это врожденное качество или его все-таки можно прокачать? Об этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, зачастую даже в рабочих коллективах под юмор прячут пассивную агрессию. Находят какого-то слабака в коллективе: «Да ладно, я же пошутил». На самом деле стараются уколоть. Может быть вы как психолог посоветуете, если человек стал предметом насмешек? Он раз посмеялся, два, но это начинается уже как буллинг.

«Стал предметом насмешек». Можно ли противостоять буллингу в трудовых коллективах?-1

Ольга Агеева, психолог:
Совершенно верно, это очень в детских коллективах распространено. Что делают дети в этом случае? Они закрываются, не в состоянии противостоять. Что могут делать взрослые? Человек взрослый, вроде как может ответить, за себя постоять, как-то отреагировать. Если это продолжается целенаправленно, как правило, люди с этим не справляются. Их много, а человек один, и он начинает противостоять этим просто откровенным издевательствам.

Наталья Надольская:
Как часто люди за шутками прячут пассивную агрессию? Говорят, что пошутил, а на самом деле не пошутил.

Ольга Агеева:
Выражение есть такое: в каждой шутке есть доля шутки, все остальное – правда. Это как раз про то, что происходит на самом деле. То, что нам высказывается в виде какой-то шутки, конечно же, подразумевается что-то совсем другое. Противостоять этому невозможно. Если становится на регулярной основе в рабочем коллективе такой пресс, давление, человек не выдерживает по одной простой причине – мы все стремимся к желанию быть хорошими, чтобы нас любили, приходить туда, где мы нравимся людям. Когда мы приходим и над нами все время издеваются, это становится несовместимо с понятием здоровья даже просто.

«Люди все равно аплодируют и смеются». Почему многим нравится низкосортный юмор – подробнее здесь.

# Психология # общество # Наталья Надольская # Ольга Агеева # Фотофакт

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