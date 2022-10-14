Широкий ассортимент моделей. Почему стоит покупать детскую обувь в «Марко»?

Ольга Михаль-Шауро, многодетная мама:

Обуть деток к осенне-зимнему сезону – это тот еще квест. Для меня важно в детской обуви качество исполнения и материалов, удобство, красота и приемлемая цена. Как мама троих деток могу авторитетно заявить, что лучшее решение – это магазины «Марко». Начинаем шопинг, как правило, с самого маленького. Выбор детской обуви достаточно широкий, по конструкции и дизайну они все абсолютно разные, но все имеют удобную застежку и текстильную подкладку внутри, чтобы ножки были в тепле.

Например, ботинки в стиле кэжуал: натуральная кожа, теплая байка внутри, широкий анатомический носок – важный аспект, на который я тоже обращаю внимание.

А вот модель кроссовочного типа, высокие ботинки на липучках. Отличный дизайн для нашего непоседы.

В октябре уже можно выбрать и зимнюю обувь. Вот хороший вариант: натуральная кожа, прорезиненный носок, что очень важно, толстый мех и хороший протектор.

Кстати, обувь для садика тоже покупали в «Марко», вот эту модель. Здесь натуральная кожа, каблук Томаса. Мимо этого тигренка мы не могли пройти.

Демисезонной обуви для девочек тоже огромный выбор, как на кедовых и кроссовочных подошвах, так и более формальные модели ботинок. Такие яркие, с милыми принтами животных и аппликациями. Боюсь, как бы не пришлось покупать сразу две модели для Верочки.

Глаза разбегаются! Вот еще одна красивая модель – футуристичный дизайн, серебро, голография. С кроссовками я еще определяюсь.

Мне понравилась вот эта зимняя модель – ботиночки с меховой опушкой, спокойный нюдовый оттенок, буквенный принт. Очень красиво и гармонично.

Вот еще одна модель. Красивые зимние ботинки, натуральная кожа, «антивандальная» накладка на носок, акцент на ярких вишенках в пайетки. В цвет липучек и язычка. Внутри толстый натуральный мех. Думаю, ножки не замерзнут.

Не оставим без обуви нашего старшенького, я уже заприметила интересные модели. Кедовые подошвы особенно популярны у мальчишек постарше. Есть потолще, есть классические, есть даже двухцветные модели.

Хайтопы на кроссовочной подошве тоже очень стильно смотрятся. Дизайн и расцветки моделей уже более сдержанные – черный, коричневый, хаки. Здесь тоже натуральная кожа, множество дополнительных элементов. Шнурки с фиксатором, чтобы ребенок мог быстро самостоятельно переобуться.