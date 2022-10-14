Александр Лукашенко: «Против всех нас развязана настоящая гибридная война. И Украина здесь лишь предлог»

Истинные цели западных стратегов – расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на саммите СНГ. Встреча лидеров проходит в Астане. После общения в узком составе главы государств приступили к обсуждению повестки уже в расширенном формате.

Очевидно, у стран Содружества накопилось много вопросов, которые требуют решений, если участники в этом заинтересованы. Прежде чем обратиться к коллегам, Президент нашей страны поблагодарил главу Казахстана (страны-хозяйки саммита) за возможность откровенно высказаться по наболевшим ситуациям.

То, что в свое время им не уделяли должного внимания, привело к тому, что сегодня против наших стран развязана и идет полномасштабная гибридная война. Да, пока не все государства СНГ ощутили это в полной мере, но Президент Беларуси предостерегает: на прочность будут испытывать всех.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, о чем мы так долго говорили на протяжении многих лет, свершилось, стало реальностью. Против всех нас развязана настоящая гибридная война. И Украина здесь лишь предлог. Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались давно, начиная, как известно, с первых дней после Победы в Великой Отечественной войне, а может быть и раньше. Сегодня на острие экономических и финансовых атак оказались Россия и Беларусь. Но думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире – расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков. Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ. События недавние в Казахстане, Узбекистане – убедительные и весьма поучительные примеры. Но это только начало. На прочность будут испытывать всех. Пока, увы, вынужден констатировать отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки, принципиальные национальные позиции по-прежнему сдерживают эффективное совместное противодействие санкционному давлению Запада.