Прямой эфир

«Неприятно удивлены, это мало сказано». Парламентарии проверили объекты торговли в Заводском районе Минска

14 октября 2022 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Выполнение десятой Директивы «О недопустимости роста цен» на особом контроле депутатского корпуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 октября парламентарии проверили объекты торговли в Заводском районе Минска.  

«Неприятно удивлены, это мало сказано». Парламентарии проверили объекты торговли в Заводском районе Минска-1

В рамках мониторинга выявлено серьезное нарушение в одном из частных магазинов. При проверке документации выяснилось, что продавец принял продукцию без соответствующих документов и занимался ее реализацией.  

«Неприятно удивлены, это мало сказано». Парламентарии проверили объекты торговли в Заводском районе Минска-4

Есть только цена. Ни производителя, ничего больше нет. Можно посмотреть накладную на этот товар?  

«Неприятно удивлены, это мало сказано». Парламентарии проверили объекты торговли в Заводском районе Минска-7

Накладной нет на этот товар. Мне ее не привезли.  

«Неприятно удивлены, это мало сказано». Парламентарии проверили объекты торговли в Заводском районе Минска-10

Александр Машкаров, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Неприятно удивлены, это мало сказано, наверное, по одной простой причине, что в данном торговом объекте осуществлялась деятельность в нарушение всех существующих правил установленных. И это уже вопрос где-то порядочности, совести, наверное. Тот человеческий фактор – отсутствие элементарной совести по отношению к таким же гражданам. Вот это возмущает, наверное, больше всего сегодня нас в данной ситуации. Потому что это жизнь и здоровье наших людей.  

«Неприятно удивлены, это мало сказано». Парламентарии проверили объекты торговли в Заводском районе Минска-13

Комиссия проверила также организацию торговли в универмаге «Беларусь». Фактов завышения цен не обнаружено. Некоторые поставщики даже снизили ценник. Удовлетворительно депутаты оценили в том числе ассортимент. Хотя проблемные моменты есть.  

«Неприятно удивлены, это мало сказано». Парламентарии проверили объекты торговли в Заводском районе Минска-16

Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Такие проблемы есть, но их немного. Определенные позиции новых товаров находятся в некотором определенном режиме ожидания. И это понятно, поскольку сейчас такой несколько буферный промежуток времени. Но при необходимости поставки продолжаются, поставщики не отказываются от своих договорных обязательств.  

По итогам сегодняшнего мониторинга депутаты направят информацию в Комитет госконтроля. Там проверят законность работы предприятий и, в случае необходимости, определят меру ответственности.  

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Александр Машкаров # Анатолий Насеня # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Широкий ассортимент моделей. Почему стоит покупать детскую обувь в «Марко»?
14 октября 2022 13:39

Широкий ассортимент моделей. Почему стоит покупать детскую обувь в «Марко»?

Знает всё о жизни насекомых. Поговорили с молодым энтомологом
14 октября 2022 13:09

Знает всё о жизни насекомых. Поговорили с молодым энтомологом

Военно-политическая напряжённость в Европе возрастает. Какие вызовы для Беларуси? Анонс политического ток-шоу на СТВ
14 октября 2022 12:51

Военно-политическая напряжённость в Европе возрастает. Какие вызовы для Беларуси? Анонс политического ток-шоу на СТВ