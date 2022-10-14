«Неприятно удивлены, это мало сказано». Парламентарии проверили объекты торговли в Заводском районе Минска

Новости Беларуси. Выполнение десятой Директивы «О недопустимости роста цен» на особом контроле депутатского корпуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 октября парламентарии проверили объекты торговли в Заводском районе Минска.

В рамках мониторинга выявлено серьезное нарушение в одном из частных магазинов. При проверке документации выяснилось, что продавец принял продукцию без соответствующих документов и занимался ее реализацией.

Есть только цена. Ни производителя, ничего больше нет. Можно посмотреть накладную на этот товар?

Накладной нет на этот товар. Мне ее не привезли.

Александр Машкаров, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Неприятно удивлены, это мало сказано, наверное, по одной простой причине, что в данном торговом объекте осуществлялась деятельность в нарушение всех существующих правил установленных. И это уже вопрос где-то порядочности, совести, наверное. Тот человеческий фактор – отсутствие элементарной совести по отношению к таким же гражданам. Вот это возмущает, наверное, больше всего сегодня нас в данной ситуации. Потому что это жизнь и здоровье наших людей.

Комиссия проверила также организацию торговли в универмаге «Беларусь». Фактов завышения цен не обнаружено. Некоторые поставщики даже снизили ценник. Удовлетворительно депутаты оценили в том числе ассортимент. Хотя проблемные моменты есть.

Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Такие проблемы есть, но их немного. Определенные позиции новых товаров находятся в некотором определенном режиме ожидания. И это понятно, поскольку сейчас такой несколько буферный промежуток времени. Но при необходимости поставки продолжаются, поставщики не отказываются от своих договорных обязательств.

По итогам сегодняшнего мониторинга депутаты направят информацию в Комитет госконтроля. Там проверят законность работы предприятий и, в случае необходимости, определят меру ответственности.