«Чувствуем себя ребёнком». Почему даже взрослые нуждаются в материнской заботе?
Мама – понятие общечеловеческое. Из поколения в поколение для каждого из нас она самый главный человек в жизни. Матерям отводится созидательная роль, они закладывают жизненные ориентиры детям, что способствует развитию общества и государства. О том, в чем сила материнства, каково влияние на жизнь ребенка и мир, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Мы все взрослые люди, кто-то из нас мамы, кто-то даже бабушки. Почему нам, взрослым людям, все равно нужна мама, материнская забота, где-то поддержка?
Есения Микулич, творческая личность, многодетная мама и бабушка:
Наверное, потому что мы же ценим слово «мама», оно звучит гордо и достойно. Ласка материнская нужна в любом возрасте.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Почему вам нужна мама, для чего?
Татьяна Сойко, сотрудница отдела кадров Фрунзенского РУВД, г. Минска:
Потому что мама – это пример мой по жизни. Она была, есть и будет примером, и я ценю это. Самое ценное в жизни – ее забота, ласка.
Юлия Самусенко:
Наталья, почему во взрослом возрасте нам все равно необходима мама?
Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт:
Потому что именно рядом с мамой мы чувствуем себя ребенком. Та детская часть, которая существует в каждом, очень нуждается в том, чтобы ее почувствовать, проявить, быть рядом. Когда вы взрослые, у нас очень много нагрузки, ответственности, напряжения, и только почувствовав себя ребенком, мы можем поистине расслабиться и получить какое-то тепло. Рядом с мамой чаще всего это происходит.
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