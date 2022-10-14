«Чувствуем себя ребёнком». Почему даже взрослые нуждаются в материнской заботе?

Мама – понятие общечеловеческое. Из поколения в поколение для каждого из нас она самый главный человек в жизни. Матерям отводится созидательная роль, они закладывают жизненные ориентиры детям, что способствует развитию общества и государства. О том, в чем сила материнства, каково влияние на жизнь ребенка и мир, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Мы все взрослые люди, кто-то из нас мамы, кто-то даже бабушки. Почему нам, взрослым людям, все равно нужна мама, материнская забота, где-то поддержка?

Есения Микулич, творческая личность, многодетная мама и бабушка:

Наверное, потому что мы же ценим слово «мама», оно звучит гордо и достойно. Ласка материнская нужна в любом возрасте. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Почему вам нужна мама, для чего?

Татьяна Сойко, сотрудница отдела кадров Фрунзенского РУВД, г. Минска:

Потому что мама – это пример мой по жизни. Она была, есть и будет примером, и я ценю это. Самое ценное в жизни – ее забота, ласка. Юлия Самусенко:

Наталья, почему во взрослом возрасте нам все равно необходима мама?