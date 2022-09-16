«Лично нас коснулась эта ситуация». Беженцы из Украины смогут получать пенсии и пособия на детей
Новости Беларуси. Прибывшие граждане Украины уравниваются в правах с белорусами. Изменения, в частности, коснутся доступа к образованию, медицинскому обслуживанию, получению пенсий и пособий на детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, мигранты освобождаются от уплаты госпошлин за регистрацию временного пребывания и выдачу вида на жительство. Все это изложено в новой редакции Указа Президента «О пребывании граждан Украины в Беларуси».
Такому решению рады сотни семей по всей стране. Нина Лысенок весь год собирала документы, чтобы ее 80-летний отец смог получать пенсию после переезда из Черниговского района. Решить проблему не удавалось, так как украинская сторона не предоставила нужных справок. Теперь мужчина будет получать социальную выплату и не только.
Нина Лысенок, фельдшер Рогачевской станции скорой медицинской помощи, бывшая жительница Украины:
Я понимаю, что мы сможем обращаться за медициной в любой момент, когда необходимо. Не думала, что все будет так быстро решено с людьми, которые приехали на территорию Беларуси. Тем не менее Беларусь оказала большую помощь украинцам. Мы видим это не только на примере со стороны, а лично нас коснулась эта ситуация. Поэтому мы с гордостью можем сказать, что мы живем в Беларуси, где существует такая законодательная власть на данном уровне.
Наниматели, которые примут на работу обладателей украинского паспорта, также получают льготы и освобождаются от уплаты части госпошлин. С начала февраля 2022-го в Беларусь прибыли около 53 тысяч граждан Украины. Им была оказана вся необходимая помощь. Несмотря на недружественные шаги официального Киева, наша страна не отступает от принципов добрососедства. Новый Указ ускорит интеграцию украинцев в белорусское общество и позволит быстрее решать вопросы их социальной поддержки и трудоустройства.