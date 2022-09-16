«Лично нас коснулась эта ситуация». Беженцы из Украины смогут получать пенсии и пособия на детей

Новости Беларуси. Прибывшие граждане Украины уравниваются в правах с белорусами. Изменения, в частности, коснутся доступа к образованию, медицинскому обслуживанию, получению пенсий и пособий на детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, мигранты освобождаются от уплаты госпошлин за регистрацию временного пребывания и выдачу вида на жительство. Все это изложено в новой редакции Указа Президента «О пребывании граждан Украины в Беларуси».

Такому решению рады сотни семей по всей стране. Нина Лысенок весь год собирала документы, чтобы ее 80-летний отец смог получать пенсию после переезда из Черниговского района. Решить проблему не удавалось, так как украинская сторона не предоставила нужных справок. Теперь мужчина будет получать социальную выплату и не только.

Нина Лысенок, фельдшер Рогачевской станции скорой медицинской помощи, бывшая жительница Украины:

Я понимаю, что мы сможем обращаться за медициной в любой момент, когда необходимо. Не думала, что все будет так быстро решено с людьми, которые приехали на территорию Беларуси. Тем не менее Беларусь оказала большую помощь украинцам. Мы видим это не только на примере со стороны, а лично нас коснулась эта ситуация. Поэтому мы с гордостью можем сказать, что мы живем в Беларуси, где существует такая законодательная власть на данном уровне.