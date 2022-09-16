«Люди хотят услышать ответы». Завершающая диалоговая площадка акции «Беларусь адзіная» собрала рекордное число участников

Новости Беларуси. Обсудить векторы исторического пути Беларуси. Рекордное число участников – около 800 человек – собрала в Гродно завершающая диалоговая площадка в рамках акции «Беларусь адзіная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале представители разных профессий: от работников заводов до студентов, депутатов и ветеранов. В преддверии Дня народного единства важно пройтись по страницам прошлого, посмотреть на события под углом национальных интересов, что особенно актуально на фоне геополитической нестабильности. Говорили не только об историческом пути Беларуси, но и раскрывали тезисы, которые были озвучены на открытом уроке Президентом. Прошла и презентация новой программы «История белорусской государственности», которая появится во всех вузах.

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Мы сами не совсем ожидали такого ажиотажа, который вызовет акция «Беларусь адзіная». Люди хотят услышать ответы на актуальные вопросы нашей истории. Понятно, почему хотят – потому что через историю мы видим наше настоящее. Анализируя события прошлого, мы можем какую-то определять перспективу будущего. Мы открыты. Для нас нет белых пятен в истории, и мы готовы на эти вопросы отвечать.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

В целом и сами вопросы, которые подымают люди, участники диалоговых площадок, о необходимости увековечивания исторических деятелей, связанных со становлением белорусской государственности. Целый ряд моментов, которые убедительно говорят о том, что запрос на знание истории своей страны в обществе у нас достаточно большой.