Андрей Лазуткин: в случае победы цветной революции именно у крупных электронных СМИ оказалась бы реальная власть

Новости Беларуси. В программе Новости «24 часа» на СТВ «Занимательная политология» с Андреем Лазуткиным.

Андрей Лазуткин, политолог:

Человек так устроен, что читает и смотрит не то, что правдиво и объективно, а то, что ему приятно. Поэтому последние полгода оппозиционные сайты не столько вели борьбу с режимом, сколько выполняли роль такого коллективного психотерапевта для вытирания слез и соплей. Что режиму осталось совсем немного. Что вы не зря клеили снежинку на форточку. Что ваш муж правильно уволился с работы. Что сосед, который раскидывал гвозди на парковке, приближает будущее новой Беларуси. Что если не платить коммуналку, режим от этого упадет. Однако прошел год, и режим сейчас может рухнуть разве что от полноценной военной операции, как в Югославии. Когда у нас будут не просто беспорядки на улицах или санкции ЕС, а натовские самолеты в воздухе. Именно так скидывали власть Милошевича в 1999 году.

Андрей Лазуткин:

Вы наверняка читали новости с заголовками про «геноцид белорусского народа», которым якобы занимается Лукашенко. Так вот, о геноциде они говорят для того, чтобы оправдать любую степень иностранного вмешательства, вплоть до интервенции. Так сказать, заранее на всякий случай готовят общественное мнение. Точно так же, как в Сербии Милошевича свергали под предлогом геноцида мусульман.

Андрей Лазуткин:

Кстати, во время бомбардировок Югославии Лукашенко летал в Белград. Причем по воздушному коридору, который натовцы не контролировали. И вы можете по-разному к нему относиться, но смелости Лукашенко не занимать. Если вы думаете, что 20 лет спустя его можно испугать баррикадами из мусорных баков, орущими женщинами или мальчиками из «Азова» – это большая ошибка. Давайте на пару минут перенесемся обратно в замечательный август.

Андрей Лазуткин:

Чувствуете атмосферу праздника, как они сами про себя пишут? Вообще, что-то похожее было у древних германцев. Когда племя выбирало вождя, на поле собирались две группировки и пытались друг друга переорать. Чьи сторонники кричали громче, тот и становился вождем. Но то, что работает при родопленном строе, не сработало в августе.

Андрей Лазуткин:

А дальше эксперты начали рассказывать, что белорусы такие хорошие, ведь Telegram-каналы призывали убивать сотрудников и взрывать здания (привет нашему другу Протасевичу), а мирные белорусы просто ходили с цветочками. Потому что они хорошие. Но это не белорусы такие хорошие. Просто для разных этапов протеста нужны были разные аудитории. Чтобы вывести радикалов, нужны экстремистские каналы и мальчики, позирующие с автоматом, типа Протасевича. А чтобы вывести остальных белорусов, нужны легальные СМИ с большим охватом, такие как TUT.BY. Именно там вам перескажут самые последние новости про ужасные преступления МВД, и особенно про ОМОН, который три дня насиловал бедных женщин.

Андрей Лазуткин:

Много вы увидели женщин на этом видео? Но вас ведь там не было, почему бы и не поверить нашим дорогим СМИ. Там же сплошная правда, в отличие от государственной пропаганды. И если экстремистские структуры являются одноразовыми (посмотрите, что с ними стало, они ликвидированы), то крупные порталы типа TUT.BY, как и другие резиденты ПВТ, которые участвовали в попытке государственного переворота, отлично себя чувствовали до последнего времени.

Андрей Лазуткин:

Зачем они это делали? Ну представьте, как они пишут, что режим все-таки упал и наступила условная демократия. Далее проводятся свободные выборы. Но фишка выборов в том, что на них побеждает тот кандидат, на которого будут работать крупные легальные СМИ. И в условиях ликвидации государственного телевидения и закрытых государственных газет главными СМИ станут не мальчики из батальона «Азов», а наши два-три крупных интернет-портала. Именно они объяснят вам, какой кандидат самый лучший и за кого надо голосовать. А от старого режима останется максимум одно – это налоговые льготы, которые им предоставляет Парк высоких технологий, и дружба с американцами по линии ухода от налогов.