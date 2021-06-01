Александр Лукашенко: Запад допустил крупнейший ляп, связав «Белавиа» с тем инцидентом

Новости Беларуси. Встреча лидеров Беларуси и России вызвала огромный резонанс во всем мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 1 июня во Дворце Независимости на совещании по вопросам сотрудничества с Россией. Глава государства развеял множество домыслов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко лично дал ответы на все вопросы. Президент поделился подробностями переговоров со своим российским коллегой и подчеркнул, что этот диалог стал логическим продолжением предыдущих встреч на разном уровне. Темы, которые обсуждались, также были известны заранее.

Заходила речь и о ситуации с «Белавиа». У главы нашего государства позиция четкая – авиакомпания не должна пострадать. Тем более неадекватные санкции коллективного Запада после инцидента в небе над Беларусью не должны ломать летние планы белорусов. Президенты обсудили проблемы и обозначили пути выхода из ситуации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете мою позицию, «Белавиа» не имеет никакого отношения к так называемому инциденту, который там произошел. Компания, которая не сажала, не поднимала этот самолет, вообще никакого отношения не имеет. И это говорит о том, что Запад допустил крупнейший ляп, связав эту компанию с тем инцидентом. У «Белавиа» истребителей нет, никаких истребителей они не поднимали для того, чтобы якобы посадить этот самолет, и так далее и тому подобное.

У «Белавиа» в связи с тем, что неумные запретили летать в западном направлении, есть в связи с этим проблемы в компании определенные – наверное, процентов 25 проблем добавилось в связи с ковидом еще и так далее.