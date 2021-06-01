«Пошла на прививку, опасаясь за свою семью, детей». Более 50% медработников Минской области вакцинировались

Новости Беларуси. В Минской области от коронавируса привиты более 80 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Стоит отметить, что уже более половины медработников защищены от COVID-19. В ряде районов вакцинация специалистов в белых халатах составляет 70 %. Это Крупский, Несвижский, Столбцовский, Копыльский и Клецкий регионы. Только на Крупщине уже привиты порядка 1,5 тысячи человек, и эта цифра увеличивается. Каждый день вакцинируются около 80 человек. Также получено еще 830 доз второго компонента.

Ольга Драбкова, санитар поликлиники Крупской центральной районной больницы:

Переболела ковидом в декабре, знаю последствия этой болезни. Поэтому пошла на прививку, опасаясь за свою семью, детей.

Екатерина Леонович, заведующая поликлиникой Крупской центральной районной больницы:

Для того чтобы кампания у нас развивалась хорошо, в больницу закуплено две термосумки, два морозильных ларя для хранения и перевозки вакцины. Создано две выездные бригады для проведения вакцинации населения вне поликлиники. Мы выезжаем ежедневно на ФАПы, в амбулатории, на предприятия районные, на дома, если необходимо. Уже получено у нас 1 830 доз первого компонента вакцины.