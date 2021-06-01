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В этих семьях воспитанием детей занимается только папа. Белорусский союз женщин посетил отцов-одиночек

01 июня 2021 16:08
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Новости Беларуси. В День защиты детей представительницы Белорусского союза женщин посетили семьи, в которых воспитанием занимается только отец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этих семьях воспитанием детей занимается только папа. Белорусский союз женщин посетил отцов-одиночек-1

Так, в Витебске 1 июня гостей встречал Геннадий Марачев с сыном Евгением. Несколько лет назад мама мальчика трагически погибла в автокатастрофе. Женщины пришли, конечно же, не с пустыми руками.

В этих семьях воспитанием детей занимается только папа. Белорусский союз женщин посетил отцов-одиночек-4

Геннадий Марачев, житель Витебска:
Так получилось, что я остался один. И мне очень сильно помог именно наш коллектив из больницы. Не дал, как говорится, опустить руки. Всегда приятно получать подарки, какую-то помощь.

В этих семьях воспитанием детей занимается только папа. Белорусский союз женщин посетил отцов-одиночек-7

Елена Мартынова, председатель Витебской областной организации Белорусского союза женщин:
Та семья, в которой по каким-то обстоятельствам, чаще всего крайне трагическим, оказывается папа один, который и мама, и папа, это, безусловно, очень важно с эмоциональной точки зрения. Вот это материнское тепло, забота, внимание, поддержка этих отцов и детей мне кажется, это очень важно.

В этих семьях воспитанием детей занимается только папа. Белорусский союз женщин посетил отцов-одиночек-10

Общение с отцами, которые посвятили себя детям, – это часть большой акции «Дарим радость». Она стартовала в середине мая. За это время по всей стране Белорусский союз женщин навестил не одну семью.

# Дети и родители # общество # Геннадий Марачев # Елена Мартынова # Фотофакт

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