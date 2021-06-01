В этих семьях воспитанием детей занимается только папа. Белорусский союз женщин посетил отцов-одиночек

Новости Беларуси. В День защиты детей представительницы Белорусского союза женщин посетили семьи, в которых воспитанием занимается только отец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Витебске 1 июня гостей встречал Геннадий Марачев с сыном Евгением. Несколько лет назад мама мальчика трагически погибла в автокатастрофе. Женщины пришли, конечно же, не с пустыми руками.

Геннадий Марачев, житель Витебска:

Так получилось, что я остался один. И мне очень сильно помог именно наш коллектив из больницы. Не дал, как говорится, опустить руки. Всегда приятно получать подарки, какую-то помощь.

Елена Мартынова, председатель Витебской областной организации Белорусского союза женщин:

Та семья, в которой по каким-то обстоятельствам, чаще всего крайне трагическим, оказывается папа один, который и мама, и папа, – это, безусловно, очень важно с эмоциональной точки зрения. Вот это материнское тепло, забота, внимание, поддержка этих отцов и детей – мне кажется, это очень важно.