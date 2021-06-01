Александр Лукашенко: «Я сразу попросил, чтобы Россия изучила вопрос перелёта «Белавиа» в Сочи и Краснодарский край, и Казань»

Новости Беларуси. Встреча лидеров Беларуси и России вызвала огромный резонанс во всем мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 1 июня во Дворце Независимости на совещании по вопросам сотрудничества с Россией. Глава государства развеял множество домыслов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко лично дал ответы на все вопросы. Президент поделился подробностями переговоров со своим российским коллегой и подчеркнул, что этот диалог стал логическим продолжением предыдущих встреч на разном уровне. Темы, которые обсуждались, также были известны заранее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я президента Путина попросил, чтобы нам полностью открыли Москву. Для чего? Для того чтобы развезти людей. У некоторых же людей билеты. А оказалось, что пострадали невинные люди, но мы должны их поддержать. Ну если не из Минска, то из Москвы они должны иметь право «Аэрофлотом» или как-то там другими рейсами улететь туда, то есть развезти людей. Мы договорились, что мы увеличим количество полетов в Питер.

Дальше, учитывая, что у нас есть базы отдыха на Черном море, в районе Сочи и Туапсе, я сразу попросил, чтобы Россия изучила вопрос перелета «Белавиа» в Сочи и Краснодарский край, и Казань.

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