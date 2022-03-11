Надеемся, что следующие волны будут приносить гораздо меньше проблем. В НАН высказались о развитии пандемии ковида

Новости Беларуси. Коронавирус: от холодящего страха до контроля над ситуацией и противостояния болезни. Какие еще образы примерит ковид, чтобы подольше держать в страхе весь мир? И почему Минск уже не боится? Как поддержать иммунитет и стать обладателем рекордного количества антител? Обсудили в программе «Большой город» на СТВ. Кристина Сущеня, ведущая:

К вопросу борьбы с ковидом. Андрей Евгеньевич, вопрос к вам. Наши ученые уж точно не стоят на месте. Мы можем сегодня утверждать, что технологии ведут к тому, что скоро мы поборемся с ковидом? Или с ковидом побороться очень сложно?

Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:

Пока еще никто точно не может сказать, полностью ли уйдет ковид из циркуляции либо останется с нами навсегда. Но что нас приближает к победе? Во-первых, это все-таки вакцины. Второе – это достаточно сильное противовирусное лекарственное средство, которое имеет уже подтвержденную эффективность, которая постепенно выходит на рынок. Плюс разработка обновленных, усовершенствованных протоколов лечения тяжелых пациентов, то есть это специфические препараты, которые подавляют чрезмерную активность иммунной системы. И мы надеемся, что уже следующие волны, если они и будут, то будут приносить гораздо меньше проблем для здравоохранения.

Наталья Антоневич, заведующая лабораторией иммунологии Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:

Наше общество уже будет в большей мере готово прислушаться к рекомендациям медицинских работников, потому что не все в первое время носили маски. Потом люди постепенно привыкли и стали больше прислушиваться. И новая пандемия – это новые вызовы, если она случится, конечно. Но я думаю, что это был бы первый опыт, когда страны координированно противоэпидемиологические меры применяли. Поэтому наверное, будет проще в этом плане. Кристина Сущеня:

Ученые пытаются спрогнозировать развитие ситуации с пандемией, но что показал нам 2021 год? Многие предсказания ведь не сбываются. На ваш взгляд, какая картина нас ждет далее?