Подельники используют их как расходный материал. Какой срок грозит телефонным мошенникам?
Аферы на доверии. В Беларуси активизировались мошенники, которые «разводят» доверчивых граждан по телефону, рассказали в проекте «Решение есть!» на СТВ. Речь в основном идет о людях пожилого возраста, которым звонят и сообщают, что их близкий родственник попал в ДТП и ему срочно требуются деньги.
Как правило, организаторы преступной цепочки находят курьеров в сети Интернет. Чаще всего это безработные люди в возрасте от 17 до 40. Причем это могут быть как мужчины, так и женщины. В основном те, кто уже имел проблемы с законом, и те, кто любит легкие деньги.
На возраст не смотрят – обворовали даже 104-летнюю бабушку. Как телефонные мошенники отбирают у стариков последние сбережения? Читайте здесь.
Задержанный:
Нашел работу в Telegram-канале. Там говорилось, что легкие деньги. Быстро много можно было заработать. В итоге списались, дали задание: приедешь, тебе откроют, дадут деньги, представишься так-то и так-то. В итоге получил деньги, отвез – так несколько раз сделал. В итоге через пару дней поймали. Много ребят таких попало, уже вижу количество этих людей. В общем, поймают и посадят – так что оно того не стоит.
Задержанным курьерам грозит до 10 лет лишения свободы и возлагается обязанность по возмещению ущерба пострадавшим. Сами же организаторы крупномасштабных схем находятся за рубежом и продолжают искать новых жертв старой схемы.
Заработок курьера – 10-15 % от суммы. Но порой организаторы преступной цепочки не хотят делиться и этими деньгами со своими подельниками. Потому сами сливают их данные правоохранителям.
Задержанный:
Те люди, которые меня взяли на работу, которые кинули, сделали эти грязные дела моими руками – желаю, чтобы им побольше дали, чем мне дадут.
Преступники строят сценарии с учетом особенностей человеческой психики. Они любят выводить людей на эмоции, чтобы человек потерял равновесие и у него отключилось критическое мышление. Еще один популярный прием – давление авторитетом. Для этого в разговорах используются упоминания МВД и Следственного комитета.
А это кадры задержания 30-летнего безработного минчанина. Помимо крупной суммы денег, которую он накануне забрал у пенсионеров, при обыске оперативники обнаружили в его квартире еще и наркотики. Позже выяснилось, что молодой человек причастен как минимум к 12 фактам совершения преступлений. Помимо афер с деньгами, ему грозит еще и срок по наркостатье.
Задержанный:
Был задержан за то, что доставлял как курьер посылки на место назначения.
– У кого забирал?
– И молодые были девушки, и женщины, и мужчины взрослые, средних лет, и бабушки были.
Как пошагово действуют телефонные мошенники и почему потерпевшие пенсионеры испытывают чувство стыда? Подробности далее.
У курьеров телефонных мошенников дорога одна – за решетку. Впрочем, организаторам преступной цепочки, находящимся далеко за пределами Беларуси, от этого ни горячо, ни холодно. Они используют этих людей как расходный материал. Пенсионеры же сами зачастую помогают злоумышленникам нажиться на собственной доброте и доверчивости. И пока мошенники рассчитывают на человеческую беспечность, а правоохранители на бдительность, самим белорусам, конечно же, нужно хранить тепло в своих сердцах, а вот рассудок лучше оставлять холодным.