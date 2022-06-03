Подельники используют их как расходный материал. Какой срок грозит телефонным мошенникам?

Аферы на доверии. В Беларуси активизировались мошенники, которые «разводят» доверчивых граждан по телефону, рассказали в проекте «Решение есть!» на СТВ. Речь в основном идет о людях пожилого возраста, которым звонят и сообщают, что их близкий родственник попал в ДТП и ему срочно требуются деньги.

Как правило, организаторы преступной цепочки находят курьеров в сети Интернет. Чаще всего это безработные люди в возрасте от 17 до 40. Причем это могут быть как мужчины, так и женщины. В основном те, кто уже имел проблемы с законом, и те, кто любит легкие деньги. На возраст не смотрят – обворовали даже 104-летнюю бабушку. Как телефонные мошенники отбирают у стариков последние сбережения? Читайте здесь.

Задержанный:

Нашел работу в Telegram-канале. Там говорилось, что легкие деньги. Быстро много можно было заработать. В итоге списались, дали задание: приедешь, тебе откроют, дадут деньги, представишься так-то и так-то. В итоге получил деньги, отвез – так несколько раз сделал. В итоге через пару дней поймали. Много ребят таких попало, уже вижу количество этих людей. В общем, поймают и посадят – так что оно того не стоит.

Задержанным курьерам грозит до 10 лет лишения свободы и возлагается обязанность по возмещению ущерба пострадавшим. Сами же организаторы крупномасштабных схем находятся за рубежом и продолжают искать новых жертв старой схемы. Заработок курьера – 10-15 % от суммы. Но порой организаторы преступной цепочки не хотят делиться и этими деньгами со своими подельниками. Потому сами сливают их данные правоохранителям.

Задержанный:

Те люди, которые меня взяли на работу, которые кинули, сделали эти грязные дела моими руками – желаю, чтобы им побольше дали, чем мне дадут. Преступники строят сценарии с учетом особенностей человеческой психики. Они любят выводить людей на эмоции, чтобы человек потерял равновесие и у него отключилось критическое мышление. Еще один популярный прием – давление авторитетом. Для этого в разговорах используются упоминания МВД и Следственного комитета.

А это кадры задержания 30-летнего безработного минчанина. Помимо крупной суммы денег, которую он накануне забрал у пенсионеров, при обыске оперативники обнаружили в его квартире еще и наркотики. Позже выяснилось, что молодой человек причастен как минимум к 12 фактам совершения преступлений. Помимо афер с деньгами, ему грозит еще и срок по наркостатье.

Задержанный:

Был задержан за то, что доставлял как курьер посылки на место назначения.

– У кого забирал?

– И молодые были девушки, и женщины, и мужчины взрослые, средних лет, и бабушки были. Как пошагово действуют телефонные мошенники и почему потерпевшие пенсионеры испытывают чувство стыда? Подробности далее.