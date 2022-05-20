Прямой эфир

Лукашенко о большой политике: «Ни у кого нет сомнения, что за Китаем будущее»

20 мая 2022 19:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси предстоит всерьез отстроить работу пионерской организации и БРСМ, и тогда будет достаточно патриотов. Об этом заявил Президент на не совсем привычной для Дворца Независимости встрече. Александр Лукашенко пообщался с пионерским активом в рамках празднования векового юбилея движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я – за». Какую инициативу школьницы из Марьиной Горки поддержал Лукашенко? Читайте здесь.

От финансов к большой политике.

Лукашенко о большой политике: «Ни у кого нет сомнения, что за Китаем будущее»-1

–  Такие добрые отношения между Китаем и Беларусью. И мне интересно узнать лично у вас. Как вы считаете, что является той самой ниточкой этих отношений?

Лукашенко о большой политике: «Ни у кого нет сомнения, что за Китаем будущее»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тут одну ниточку, Владислав, нельзя вырвать из огромной цепи логистической. Это годы доверия, главное – это доверие. Китайцы должны поверить народу, стране, руководству страны. Если нет духовного, если нет веры, будут такие отношения... Они очень вежливые: здравствуйте и до свидания. Но если они поверят, будут друзьями крепкими. Они не любят шуметь, заявлять, высказываться, они делают все спокойно. Древняя крепкая цивилизация. Уже ни у кого нет сомнения, что за Китаем будущее.

– Огромное спасибо, я с вами согласен.

Читайте также:

«Носил значок с Владимиром Ильичом». Лукашенко вспомнил свои пионерские годы

«Я тоже хочу посмотреть». Какую телепередачу семиклассница предложила Президенту?

«Давайте соберемся. За вами аудитория». Лукашенко согласился провести урок памяти для школьников

# Пионеры в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Отец Андрея Ничипорчика: люди узнают меня и говорят огромные слова благодарности. Уверен, они будут помнить это всегда
20 мая 2022 19:17

Отец Андрея Ничипорчика: люди узнают меня и говорят огромные слова благодарности. Уверен, они будут помнить это всегда

«Я – за». Лукашенко поддержал инициативу школьницы из Марьиной Горки
20 мая 2022 18:02

«Я – за». Лукашенко поддержал инициативу школьницы из Марьиной Горки

Лукашенко: «Мы с тобой уже скоро два часа разговариваем. Вы график сорвали, сломали»
20 мая 2022 17:58

Лукашенко: «Мы с тобой уже скоро два часа разговариваем. Вы график сорвали, сломали»