Лукашенко о большой политике: «Ни у кого нет сомнения, что за Китаем будущее»

Новости Беларуси. В Беларуси предстоит всерьез отстроить работу пионерской организации и БРСМ, и тогда будет достаточно патриотов. Об этом заявил Президент на не совсем привычной для Дворца Независимости встрече. Александр Лукашенко пообщался с пионерским активом в рамках празднования векового юбилея движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Такие добрые отношения между Китаем и Беларусью. И мне интересно узнать лично у вас. Как вы считаете, что является той самой ниточкой этих отношений?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тут одну ниточку, Владислав, нельзя вырвать из огромной цепи логистической. Это годы доверия, главное – это доверие. Китайцы должны поверить народу, стране, руководству страны. Если нет духовного, если нет веры, будут такие отношения... Они очень вежливые: здравствуйте и до свидания. Но если они поверят, будут друзьями крепкими. Они не любят шуметь, заявлять, высказываться, они делают все спокойно. Древняя крепкая цивилизация. Уже ни у кого нет сомнения, что за Китаем будущее.

– Огромное спасибо, я с вами согласен.

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