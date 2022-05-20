Лукашенко: «Мы с тобой уже скоро два часа разговариваем. Вы график сорвали, сломали»
Новости Беларуси. В Беларуси предстоит всерьез отстроить работу пионерской организации и БРСМ. И тогда в стране будет достаточно патриотов. Об этом заявил Президент на не совсем привычной для Дворца Независимости встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко пообщался с пионерским активом в рамках празднования векового юбилея движения.
Об открытом диалоге с подрастающим поколением и задачах по усовершенствованию структуры пионерской организации – в материале Алены Сыровой.
Сложно сосчитать сколько раз за время беседы, а иначе и не охарактеризовать эту встречу, ее прерывал смех и аплодисменты. Очевидно общий язык отыскать удалось, и это несмотря на изначальные опасения, как оказалось, с обеих сторон.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все. Мы с тобой уже скоро два часа разговариваем. Вы график сорвали, сломали. Я и не заметил, что время так быстро прошло. Хотя, честно говоря, переживал. Думал, о чем я буду говорить? Отвык уже разговаривать с совсем маленькими ребятишками. Они оказались не такие маленькие.
Александра Гончарова, председатель Центрального совета БРПО:
Мы даже половины не проговорили.
Александр Лукашенко:
Да, но это говорит о том, что мы где-то встретимся. Как бывший учитель я понимаю, что с ребятишками тяжеловато сидеть, здесь выдерживать столько времени. Они же привыкли: урок 45 минут, разбежались, на переменке немножко побесились, на голове походили и вернулись в класс. А тут столько сидеть. Зовите. Я готов приходить, обсуждать, беседовать. А потом эту гадость вы создадите там.
Александра Гончарова:
Мы полезное приложение создадим.
Александр Лукашенко:
Платформу эту, да?
Александра Гончарова:
Это приложение. Платформа у нас есть.
Александр Лукашенко:
Сколько горя мне от этого интернета и от этих платформ. Но я буду заходить на вашу платформу. И попытаюсь с вами общаться по интересующим нас проблемам. Поэтому запомните: я не хочу тут никаких вам наказов давать. Вам это уже надоело: и дома, и в школе. Все наказы, наказы. Но помните, все, что нужно сделать сейчас, в ваши годы, сделайте. Не отталкивайте от себя даже самых противных, как у вас принято говорить. Старайтесь сделать их лучше. Делая их лучше, вы сделаете мир лучше. А этот мир для вас.
Читайте также:
«Давайте соберемся. За вами аудитория». Лукашенко согласился провести урок памяти для школьников
Лукашенко – пионерам: «Вы настолько умные, продвинутые, грамотные. Но я не буду вас захваливать. Очень многого вам не хватает»
«Я тоже хочу посмотреть». Какую телепередачу семиклассница предложила Президенту?