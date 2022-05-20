Лукашенко: «Мы с тобой уже скоро два часа разговариваем. Вы график сорвали, сломали»

Новости Беларуси. В Беларуси предстоит всерьез отстроить работу пионерской организации и БРСМ. И тогда в стране будет достаточно патриотов. Об этом заявил Президент на не совсем привычной для Дворца Независимости встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко пообщался с пионерским активом в рамках празднования векового юбилея движения. Об открытом диалоге с подрастающим поколением и задачах по усовершенствованию структуры пионерской организации – в материале Алены Сыровой.

Сложно сосчитать сколько раз за время беседы, а иначе и не охарактеризовать эту встречу, ее прерывал смех и аплодисменты. Очевидно общий язык отыскать удалось, и это несмотря на изначальные опасения, как оказалось, с обеих сторон.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все. Мы с тобой уже скоро два часа разговариваем. Вы график сорвали, сломали. Я и не заметил, что время так быстро прошло. Хотя, честно говоря, переживал. Думал, о чем я буду говорить? Отвык уже разговаривать с совсем маленькими ребятишками. Они оказались не такие маленькие. Александра Гончарова, председатель Центрального совета БРПО:

Мы даже половины не проговорили.