«Я – за». Лукашенко поддержал инициативу школьницы из Марьиной Горки

Новости Беларуси. В Беларуси предстоит всерьез отстроить работу пионерской организации и БРСМ. И тогда будет достаточно патриотов. Об этом заявил Президент на не совсем привычной для Дворца Независимости встрече. Александр Лукашенко пообщался с пионерским активом в рамках празднования векового юбилея движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К инициативе провести открытый урок с Президентом, тем более что Александр Лукашенко в прошлом преподавал историю, и желанию у Дворца Независимости высадить аллею пионеров и бээрсээмовцев в 2022 году предложили создать на белорусском ТВ детскую передачу, куда бы приходили взрослые люди, делились своими историями. Президент не против, уверил: поддержат эту инициативу, но дальше – сами. Впрочем, как аналогичный подход и к просьбе бойкой Виктории из Марьиной Горки, города самых решительных и смелых, это заметно по манере общения.