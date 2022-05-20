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«Я – за». Лукашенко поддержал инициативу школьницы из Марьиной Горки

20 мая 2022 18:02
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Новости Беларуси. В Беларуси предстоит всерьез отстроить работу пионерской организации и БРСМ. И тогда будет достаточно патриотов. Об этом заявил Президент на не совсем привычной для Дворца Независимости встрече. Александр Лукашенко пообщался с пионерским активом в рамках празднования векового юбилея движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К инициативе провести открытый урок с Президентом, тем более что Александр Лукашенко в прошлом преподавал историю, и желанию у Дворца Независимости высадить аллею пионеров и бээрсээмовцев в 2022 году предложили создать на белорусском ТВ детскую передачу, куда бы приходили взрослые люди, делились своими историями. Президент не против, уверил: поддержат эту инициативу, но дальше – сами. Впрочем, как аналогичный подход и к просьбе бойкой Виктории из Марьиной Горки, города самых решительных и смелых, это заметно по манере общения.

«Я – за». Лукашенко поддержал инициативу школьницы из Марьиной Горки-1

– Ну ты знаешь, там бригада стоит.
– К нам приезжали, я помню.
– Классная бригада, сильные, настоящие, одна из лучших в наших Вооруженных Силах. Но это ты, конечно, знаешь.
– Конечно.

«Я – за». Лукашенко поддержал инициативу школьницы из Марьиной Горки-4

У многих популярных блогеров есть свои приложения, и нам, детям-подросткам, хотелось бы, чтобы у нас тоже было свое приложение самой массовой организации, но, к сожалению, это стоит очень дорого. Александр Григорьевич, пользуясь случаем, просим вас поддержать нашу инициативу создать приложение для Белорусской республиканской пионерской организации.

Резонный вопрос от Президента. А чем это приложение будет отличаться от сайта, например? И, взвесив все за и против, Александр Лукашенко резюмирует.

«Я – за». Лукашенко поддержал инициативу школьницы из Марьиной Горки-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Создать мы поможем, а по поводу сопровождения вы подумайте сами. Может, каждый участник по 10 копеек, скажем так, сбросится, может, вам и хватит для сопровождения. Если не хватит, скажете. Но я – за, чтобы у вас была такая площадка для общения.

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# Пионеры в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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