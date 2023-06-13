Ни одного балла на ЦЭ! Сколько таких случаев в Беларуси?

Екатерина Забенько, СТВ : Велась разъяснительная работа с учителями, родителями, будущими абитуриентами. Если остались вопросы (а они наверняка остались), куда обращаться, кому звонить и можно ли рассчитывать на быструю поддержку и разъяснительную работу?

Уже отгремели выпускные. Это было ярко, феерично, незабываемо. Эмоции на всю жизнь, тем более сегодня такие праздники проходят оригинально, креативно и без ограничений по проявлению фантазии в тематике. Каждая школа готовит эксклюзив, чтобы навсегда сохранить эти моменты в памяти вчерашних школьников. Теперь уже абитуриентам предстоит пережить поступление в вузы. О главной образовательной кампании поговорили в программе « Большой город » на СТВ.

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

В период проведения вступительной кампании работает в усиленном режиме Министерство образования Республики Беларусь, горячая линия Министерства продолжает работать и будет работать в течение всей вступительной кампании в вузы. Кроме того, решением Президента создана государственная комиссия по контролю за ходом вступительной кампании, туда тоже можно обратиться, если какие-то вопросы есть. И в приемные комиссии вузов, там тоже дадут разъяснения по всем интересующим вопросам.

Екатерина Забенько:

А куда жаловаться тем, кто даже одного балла не набрал? Я знаю, были и такие – один человек в Минске, а по Беларуси было несколько. Как вы считаете, с чем это может быть связано?

Андрей Стригельский:

Да, к сожалению, такие ребята есть, которые не набрали и одного балла. Их у нас немного – восемь человек. Большинство из них не справились с математикой. На то это и экзамен, система контроля знаний. Возможно, произошли какие-то психологические сбои у ребят. Такое тоже может быть.

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