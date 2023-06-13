Насколько престижно поступать в колледж и часто ли в вузы подают заявки на целевое? Узнали у специалиста

Уже отгремели выпускные. Это было ярко, феерично, незабываемо. Эмоции на всю жизнь, тем более сегодня такие праздники проходят оригинально, креативно и без ограничений по проявлению фантазии в тематике. Каждая школа готовит эксклюзив, чтобы навсегда сохранить эти моменты в памяти вчерашних школьников. Теперь уже абитуриентам предстоит пережить поступление в вузы. О главной образовательной кампании поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Проректор о новшествах вступительной кампании в БГЭУ Екатерина Забенько, СТВ:

Количество бюджетных мест в вузах увеличили, платных сократили. Расскажите, что это за специальности на примере БГЭУ.

Татьяна Садовская, проректор по научно-методической работе БГЭУ:

В БГЭУ в этом году мы ждем 3 172 абитуриента. Число бюджетных мест осталось на том же уровне, что и в прошлом году. Это 1 231 бюджетное место. Количество внебюджетных мест сократилось на 20: 10 на очном и 10 на заочном. С учетом того, что мы набираем студентов по 25 специальностям, эти 10 мест – это от силы одно платное место на специальность. То есть о существенном сокращении мы сказать не можем. Ребята приходят очень сильные, очень подготовленные. По результатам прошлого года количество зачисленных на бюджетной основе ребят, имеющих медаль или диплом с отличием, составляет 341 человек – 40 % от всех зачисленных на бюджет. Екатерина Забенько:

Сегодня экономика – основополагающий фактор развития страны. Президент часто говорит: дайте мне экономику – все остальное я сделаю сам. А БГЭУ как экономическая кузница нашей страны дает лучшие кадры на сегодня. Ситуация на внешнем векторе, что постоянно санкции применяются в отношении Беларуси и наших союзников. Не пугает ли это нынешних абитуриентов, не боятся ли они связывать свою жизнь с экономикой в таких сложных внешнеполитических условиях? Татьяна Садовская:

Я думаю, что в сложившихся внешнеполитических условиях наших абитуриентов только подстегивает идти за фундаментальным качественным образованием, за той базой, при которой у них будет широкий кругозор. И при высокой турбулентности, постоянно меняющемся мире наши ребята найдут достаточно оперативно взвешенное, правильное решение. Ими очень сложно манипулировать в силу хорошей подготовки. «Возможностей много, и в нашей стране они огромные»

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Важный тезис. Мы в большей степени про высшее образование говорим, а ведь в нашей стране есть очень широкие возможности, чтобы получить качественное образование, и оно необязательно должно быть высшим. Ведь стартует вступительная кампания и в колледжи. Есть возможность получить хорошую рабочую профессию. И среднее специальное, и профессионально-техническое – это те образования, которые позволят молодому человеку найти себя в жизни, получить рабочее место, причем гарантированное. Как правило, выпускники, которые окончили колледжи, получают первое рабочее место с хорошим уровнем оплаты труда. Для экономики нашей станы наряду со специалистами с высшим образованием (может, на данном этапе еще и в большей степени) нужны и рабочие кадры для строительной, машиностроительной отраслей, для легкой промышленности.

Екатерина Забенько:

Эти специальности востребованы и за рубежом. Я имею в виду наших союзников. Андрей Стригельский:

Да, поэтому ребята, которые не смогут поступить в вузы, не пройдут по конкурсу, имеют возможность поступить в колледжи и получить там образование. Екатерина Забенько:

С теми же драгоценными баллами, которые они получили в школе. Андрей Стригельский:

Да, в том числе. Затем, получив среднее специальное или профессионально-техническое образование, при желании можно продолжить обучение и получить высшее образование. Сегодня ребенку нужно просто определиться со своим будущим. Получив среднее специальное образование, можно и на сокращенный курс обучения в вузе поступить. Возможностей много, и в нашей стране они огромные, хорошие. Что должны знать целевики?

Екатерина Забенько:

Что касается целевиков, такая форма подготовки набирает популярность, несмотря на достаточно серьезные условия – пять лет отработки. Многих это не пугает. Какие плюсы и минусы такой системы? Андрей Стригельский:

Целевая форма подготовки позволяет восполнить кадровые ресурсы в тех отраслях, где специалисты в большей степени нужны. Целевая форма подготовки, поступление на условиях целевого договора – это и существенная льгота для выпускников школы, потому что это отдельный конкурс, по отдельным специальностям вообще нет конкурса на условиях целевой подготовки, но при этом ребята должны понимать, что, поступая на таких льготных условиях в вуз или в колледж, придется как минимум отработать увеличенный срок. Екатерина Забенько:

Столичным мероприятиям это может быть интересно, учитывая, что и так много студентов приходят?