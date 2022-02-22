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Лукашенко о белорусских миротворцах: «С достоинством себя вели в Казахстане. И об этом сейчас казахи говорят»

22 февраля 2022 18:01
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Новости Беларуси. День защитников Отечества – праздник каждого, кто готов встать на защиту суверенитета и независимости страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании накануне 23 февраля. Дворец Республики традиционно собрал тех, кто выбрал профессией защиту Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их служба особенно ценна в мирное время, ведь именно благодаря людям в погонах сохраняются порядок и безопасность в нашей стране.

Ксения Худолей, корреспондент:
В преддверии праздника мужества и чести невозможно обделить вниманием участников миротворческой миссии ОДКБ. В Казахстан наши ребята отправлялись, не зная, что их ждет, но показали себя в лучшем качестве.

Лукашенко о белорусских миротворцах: «С достоинством себя вели в Казахстане. И об этом сейчас казахи говорят»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хотел бы – ну, может быть, и впервые, это не традиционно – в вашем присутствии, почти 3 000 человек, отметить, наверное, не самых лучших, они все крепкие бойцы, две с половиной сотни, которые с достоинством себя вели в Казахстане. И об этом сейчас казахи говорят, что белорусы – это красота. Вернулись домой, выполнив свой долг. Они все заслуживают наград, что мы и сделали. Ну а, пусть, скажем, лучших из лучших я хотел бы сегодня вам представить.

Лукашенко о белорусских миротворцах: «С достоинством себя вели в Казахстане. И об этом сейчас казахи говорят»-4

Ордена и медали из рук главнокомандующего будут напоминать им об успешной миротворческой миссии, которая лишь доказывает: нашу армию сложно застать врасплох.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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