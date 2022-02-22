Лукашенко о белорусских миротворцах: «С достоинством себя вели в Казахстане. И об этом сейчас казахи говорят»

Новости Беларуси. День защитников Отечества – праздник каждого, кто готов встать на защиту суверенитета и независимости страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании накануне 23 февраля. Дворец Республики традиционно собрал тех, кто выбрал профессией защиту Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их служба особенно ценна в мирное время, ведь именно благодаря людям в погонах сохраняются порядок и безопасность в нашей стране.

Ксения Худолей, корреспондент:

В преддверии праздника мужества и чести невозможно обделить вниманием участников миротворческой миссии ОДКБ. В Казахстан наши ребята отправлялись, не зная, что их ждет, но показали себя в лучшем качестве.