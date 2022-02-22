Президент: низкий поклон вам, ветераны, пострадавшие от этой страшной войны. Вы символ непобедимости народа
Новости Беларуси. День защитников Отечества – праздник каждого, кто готов встать на защиту суверенитета и независимости страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании накануне 23 февраля. Дворец Республики традиционно собрал тех, кто выбрал профессией защиту Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их служба особенно ценна в мирное время, ведь именно благодаря людям в погонах сохраняются порядок и безопасность в нашей стране.
Ксения Худолей, корреспондент:
Дворец Республики сегодня пестрит палитрой погон – от рядовых до генералов. У каждого своя служебная история, боевые задачи и гражданское счастье. Однако цель одна на всех – защита интересов Родины. Связать свою жизнь с военной профессией – выбор, достойный уважения. Ведь даже в мирное время есть место подвигу.
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Быть военным никогда не было простой задачей. На защите от угроз из постоянно пополняющегося списка ежедневно стоят разные подразделения наших силовиков. Сказать спасибо каждому из них сегодня приехал главнокомандующий.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Товарищ Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Вооруженных Сил, военнослужащие Минского гарнизона, представители государственных и общественных организаций, а также члены их семей на торжественное собрание по случаю Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь собраны. Министр обороны генерал-лейтенант Хренин.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поздравляю вас с Днем защитников Отечества! Это праздник мужества и патриотизма, объединяющий людей разных поколений, профессиональных военных и всех, кто понимает ценность мира. Это праздник каждого, кто готов в любой момент встать на защиту государственного суверенитета и независимости. Так, как завещало нам героическое поколение победителей Великой Отечественной войны. Традиции воинского долга и преданного служения своей стране были заложены в тяжелое для молодого советского государства время – время Гражданской войны и противодействия иностранной интервенции прошлого века. Первые победы закалили характер бойцов Красной армии, стали исторической точкой отсчета героической истории наших Вооруженных Сил. Низкий поклон и безграничная благодарность вам, дорогие ветераны, пострадавшие от этой страшной войны. Вы символ непобедимости белорусского народа. Дай бог вам здоровья.
Обращаясь к залу и всему силовому блоку, Президент искренне пожелал людям в погонах здоровья и успехов в службе. Каждый день они стоят на страже безопасности страны, и это дорогого стоит. Праздничный концерт в честь 23 февраля – небольшая пауза в военных делах.
Ксения Худолей:
Канун профессионального праздника – это один из тех редких дней, когда военные бывают менее суровыми, в хорошем смысле. Омрачить этот день не удастся ни информационной накачкой, ни громкими угрозами. Ведь каждый в этом зале уверен в своих силах защитить Беларусь и ее народ, а еще все те, кто прямо сейчас несут службу стране на своем боевом посту.
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