Президент: низкий поклон вам, ветераны, пострадавшие от этой страшной войны. Вы символ непобедимости народа

Новости Беларуси. День защитников Отечества – праздник каждого, кто готов встать на защиту суверенитета и независимости страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании накануне 23 февраля. Дворец Республики традиционно собрал тех, кто выбрал профессией защиту Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их служба особенно ценна в мирное время, ведь именно благодаря людям в погонах сохраняются порядок и безопасность в нашей стране.

Ксения Худолей, корреспондент:

Дворец Республики сегодня пестрит палитрой погон – от рядовых до генералов. У каждого своя служебная история, боевые задачи и гражданское счастье. Однако цель одна на всех – защита интересов Родины. Связать свою жизнь с военной профессией – выбор, достойный уважения. Ведь даже в мирное время есть место подвигу. Виктор Хренин: «Вооруженные Силы Республики Беларусь – это инструмент недопущения войны». Читайте здесь. Быть военным никогда не было простой задачей. На защите от угроз из постоянно пополняющегося списка ежедневно стоят разные подразделения наших силовиков. Сказать спасибо каждому из них сегодня приехал главнокомандующий.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Товарищ Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Вооруженных Сил, военнослужащие Минского гарнизона, представители государственных и общественных организаций, а также члены их семей на торжественное собрание по случаю Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь собраны. Министр обороны генерал-лейтенант Хренин.