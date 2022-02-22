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Президент о военных учениях Союзного государства: «Надо будет – проведём новые, кто бы и как ни рефлексировал по ту сторону границы»

22 февраля 2022 17:52
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Новости Беларуси. День защитников Отечества – праздник каждого, кто готов встать на защиту суверенитета и независимости страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании накануне 23 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дворец Республики традиционно собрал тех, кто выбрал профессией защиту Родины. Их служба особенно ценна в мирное время, ведь именно благодаря людям в погонах сохраняются порядок и безопасность в нашей стране.

Президент о военных учениях Союзного государства: «Надо будет – проведём новые, кто бы и как ни рефлексировал по ту сторону границы»-1

Белорусская армия спокойно и планомерно повышает свой уровень. Последовательно выстраивается система территориальной обороны, модернизируется защита наших рубежей. На вооружении самая современная техника (в том числе отечественного производства). Обвинить в бутафории белорусскую армию кто-то сможет едва ли. Наши военные показывают себя в деле – весь мир стал свидетелем очередной проверки сил Беларуси и России (может, даже слишком рьяно пытаясь вмешиваться в их ход). Впрочем, это никак не повлияет на отношения союзников, отметил Александр Лукашенко.

Президент о военных учениях Союзного государства: «Надо будет – проведём новые, кто бы и как ни рефлексировал по ту сторону границы»-4



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы также будем усиливать дальнейшее развитие военного сотрудничества с нашей Россией, направленное на повышение обороноспособности нашего союза. Только за последние полгода вооруженными силами Беларуси и России проведены масштабные совместные учения «Запад – 2021» и «Союзная решимость – 2022». Они показали высокую слаженность армий братских государств. Надо будет – проведем новые, кто бы и как ни рефлексировал по ту сторону границы, наши совместные с Россией маневры. Это наше суверенное право – учиться защищать себя на своей земле в любое время и в любой точке.

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# Военные учения # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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