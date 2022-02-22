Президент о военных учениях Союзного государства: «Надо будет – проведём новые, кто бы и как ни рефлексировал по ту сторону границы»

Новости Беларуси. День защитников Отечества – праздник каждого, кто готов встать на защиту суверенитета и независимости страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании накануне 23 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дворец Республики традиционно собрал тех, кто выбрал профессией защиту Родины. Их служба особенно ценна в мирное время, ведь именно благодаря людям в погонах сохраняются порядок и безопасность в нашей стране.

Белорусская армия спокойно и планомерно повышает свой уровень. Последовательно выстраивается система территориальной обороны, модернизируется защита наших рубежей. На вооружении самая современная техника (в том числе отечественного производства). Обвинить в бутафории белорусскую армию кто-то сможет едва ли. Наши военные показывают себя в деле – весь мир стал свидетелем очередной проверки сил Беларуси и России (может, даже слишком рьяно пытаясь вмешиваться в их ход). Впрочем, это никак не повлияет на отношения союзников, отметил Александр Лукашенко.