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«Наша армия самая сильная». Во Дворце Республики проходит торжественное собрание ко Дню защитников Отечества

22 февраля 2022 16:52
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Новости Беларуси. Элита Вооруженных Сил Беларуси собралась во Дворце Республики. Там проходят торжественное собрание и концерт ко Дню защитников Отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году праздник отмечается на фоне нестабильной ситуации в Европейском регионе.

«Наша армия самая сильная». Во Дворце Республики проходит торжественное собрание ко Дню защитников Отечества-1

Виктория Ходосок, корреспондент:
Во Дворце Республики сегодня пестрят палитрой погоны: от прапорщиков до генералов. Меньше чем через полчаса начнутся торжественное собрание и концерт, посвященные Дню защитника Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. Безусловно, это праздник каждого, кто готов в любую минуту встать на защиту государственного суверенитета, а ведь это сегодня более чем актуально, глядя на то, что происходит вдоль наших границ (и по югу, и по западу).

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«Наша армия самая сильная». Во Дворце Республики проходит торжественное собрание ко Дню защитников Отечества-4

Участие в мероприятии примет и глава государства. Наверняка Президент будет говорить и о настоящем, и о будущем, конечно, и о прошлом, поскольку нынешний год объявлен Годом исторической памяти. Все мы прекрасно понимаем и знаем, что без прошлого нет будущего. Не обойдется и без особенно приятной части. Глава государства вручит ордена и медали. В списках – миротворцы, которые принимали участие в операции ОДКБ в Казахстане.

«Наша армия самая сильная». Во Дворце Республики проходит торжественное собрание ко Дню защитников Отечества-7

Игорь Гиль, командир миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил Беларуси:
Это не моя заслуга, а заслуга всего моего коллектива. Награждение. Я считаю, что все мои люди достойны подобных наград. Наша армия самая сильная, и государство все выдержит.

# День защитника Отечества # общество # Виктория Ходосок # Игорь Гиль # Александр Лукашенко # Фотофакт

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