«Наша армия самая сильная». Во Дворце Республики проходит торжественное собрание ко Дню защитников Отечества

Новости Беларуси. Элита Вооруженных Сил Беларуси собралась во Дворце Республики. Там проходят торжественное собрание и концерт ко Дню защитников Отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году праздник отмечается на фоне нестабильной ситуации в Европейском регионе.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Во Дворце Республики сегодня пестрят палитрой погоны: от прапорщиков до генералов. Меньше чем через полчаса начнутся торжественное собрание и концерт, посвященные Дню защитника Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. Безусловно, это праздник каждого, кто готов в любую минуту встать на защиту государственного суверенитета, а ведь это сегодня более чем актуально, глядя на то, что происходит вдоль наших границ (и по югу, и по западу). Виктор Хренин: «Вооруженные Силы Республики Беларусь – это инструмент недопущения войны» – читайте здесь.

Участие в мероприятии примет и глава государства. Наверняка Президент будет говорить и о настоящем, и о будущем, конечно, и о прошлом, поскольку нынешний год объявлен Годом исторической памяти. Все мы прекрасно понимаем и знаем, что без прошлого нет будущего. Не обойдется и без особенно приятной части. Глава государства вручит ордена и медали. В списках – миротворцы, которые принимали участие в операции ОДКБ в Казахстане.