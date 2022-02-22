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Детей обучают педагоги и психологи, а продукты выдают по QR-коду. Как работают белорусы в ТЛЦ на границе с Польшей?

22 февраля 2022 17:45
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Новости Беларуси. 107-й день ожидания на белорусско-польской границе. Беженцы в кризисном центре на базе ТЛЦ «Брузги» продолжают надеяться, что их услышит Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но оттуда лишь тишина. В то же время наша страна не смогла бросить людей замерзать под польской стеной непонимания и продолжает заботиться о несчастных людях.

Детей обучают педагоги и психологи, а продукты выдают по QR-коду. Как работают белорусы в ТЛЦ на границе с Польшей?-1

Теперь им выдают продуктовые карты с QR-кодами. По ним в электронной базе есть вся информация о составе семьи и ее потребностях. Это помогло упорядочить работу по выдаче гуманитарной помощи.

Последние новости из кризисного центра у Галины Буро.

Детей обучают педагоги и психологи, а продукты выдают по QR-коду. Как работают белорусы в ТЛЦ на границе с Польшей?-4

Артем Арешко, главный специалист Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста:
Смотрите, здесь система QR-кодов, это новая база у нас, по которой мы сейчас выдаем. Знаем, сколько к нам пришло человек: два взрослых, двое детей. На основании этого кода мы вбиваем в базу, что человек получил, он проходит, получает, и нет повторности.

Детей обучают педагоги и психологи, а продукты выдают по QR-коду. Как работают белорусы в ТЛЦ на границе с Польшей?-7

Продуктовые карты помогли систематизировать раздачу горячего питания, сладостей и фруктов, а также средств гигиены и одежды. За три с половиной месяца около 250 тонн гуманитарного груза белорусы доставили на границу. Особое внимание – новорожденным.

Детей обучают педагоги и психологи, а продукты выдают по QR-коду. Как работают белорусы в ТЛЦ на границе с Польшей?-10

С остальными детьми в образовательных модулях ежедневно работают гродненские педагоги и психологи, помогают учителя из числа беженцев.

Детей обучают педагоги и психологи, а продукты выдают по QR-коду. Как работают белорусы в ТЛЦ на границе с Польшей?-13

Ольга Левко, педагог-психолог Гродненского областного социально-педагогического центра:
Развитие внимания, концентрация внимания. То есть то, что развивает у них социальные навыки, которые впоследствии, поскольку они находятся в тяжелой жизненной ситуации, им очень пригодятся.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Артем Арешко # Ольга Левко # Галина Буро # Фотофакт

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