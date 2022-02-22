Детей обучают педагоги и психологи, а продукты выдают по QR-коду. Как работают белорусы в ТЛЦ на границе с Польшей?

Новости Беларуси. 107-й день ожидания на белорусско-польской границе. Беженцы в кризисном центре на базе ТЛЦ «Брузги» продолжают надеяться, что их услышит Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но оттуда лишь тишина. В то же время наша страна не смогла бросить людей замерзать под польской стеной непонимания и продолжает заботиться о несчастных людях.

Теперь им выдают продуктовые карты с QR-кодами. По ним в электронной базе есть вся информация о составе семьи и ее потребностях. Это помогло упорядочить работу по выдаче гуманитарной помощи. Последние новости из кризисного центра у Галины Буро.

Артем Арешко, главный специалист Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста:

Смотрите, здесь система QR-кодов, это новая база у нас, по которой мы сейчас выдаем. Знаем, сколько к нам пришло человек: два взрослых, двое детей. На основании этого кода мы вбиваем в базу, что человек получил, он проходит, получает, и нет повторности.

Продуктовые карты помогли систематизировать раздачу горячего питания, сладостей и фруктов, а также средств гигиены и одежды. За три с половиной месяца около 250 тонн гуманитарного груза белорусы доставили на границу. Особое внимание – новорожденным.