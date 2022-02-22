Лукашенко: хочу ещё раз обратиться к украинскому народу и руководству. Остановитесь, отмахнитесь вы от этих заокеанских хозяев

Новости Беларуси. День защитников Отечества – праздник каждого, кто готов встать на защиту суверенитета и независимости страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании накануне 23 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дворец Республики традиционно собрал тех, кто выбрал профессией защиту Родины. Их служба особенно ценна в мирное время, ведь именно благодаря людям в погонах сохраняются порядок и безопасность в нашей стране.

Выбросить из информационной повестки слово «война» уже, кажется, невозможно. Очевидно, что эта медианакачка кому-то выгодна. И все же заложниками тревожных новостей становятся люди. Сегодня Александр Лукашенко ответил на вопрос, которым наверняка задаются простые белорусы, а заодно и тем, кто стоит у истоков военной тревоги в регионе, и тем, кто им служит.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы вправе спросить у меня как у Президента: ну а нам, белорусам, как быть в этой сложной ситуации? Я не советовать вам стану, я просто вас попрошу. Пожалуйста, занимайтесь каждый своим делом. Ходите на работу, отдыхайте после работы, растите детей. И чем больше, тем лучше. Настало время настоящих мужиков – нас. И не дай бог, конечно, но если придется, мы должны продемонстрировать своему народу, что вы не зря нас кормили несколько десятилетий. Что тут нового? Ничего. Но запомните: власть и я как Президент буду делать все, чтобы Беларусь была мирным островком на этой обезумевшей планете. Вы можете спросить: в чем же причина? Да не в противостоянии России и Украины. Я уже вам сказал, в чем дело. В чем же мы виноваты, что нам всегда доставалось от этих войн? Ответ простой. Все дело в том, что господь не то ли обидел нас, не то ли подарок нам преподнес, поселив здесь нас, в центре Европы, на перекрестке всех дорог. На том перекрестке, который не объехать и не обойти. Но в этом не наша вина.