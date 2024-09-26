Лукашенко – новому главе тракторного завода: МТЗ для Беларуси – это бренд брендов

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. В Беларуси новые заместители министров, директора крупных предприятий и ректор вуза. Обновилась и местная вертикаль. Напутствуя на работу руководителей райисполкомов, Александр Лукашенко подчеркнул: особое внимание экономике регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Везде нужен хозяйский подход, в том числе и в аграрном секторе.

Кадровый четверг – одна из управленческих традиций Беларуси. Процедура отработана. Но 26 сентября она была весьма насыщена и по количеству представлений, и по важности должностей. Речь про Минский тракторный завод. Для Беларуси это больше чем промышленный бренд.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Минский тракторный завод. Я не знаю, где вы затерялись надолго. Правительству надо было давно уже принимать решение по Минскому тракторному заводу. Вы понимаете, что такое МТЗ для Беларуси? Это бренд брендов! А во-вторых, трактор – это главное орудие труда везде. Начиная от улиц и заканчивая сельским хозяйством.

Сергей Авраменко полностью в повестке. На тракторном он практически 20 лет. Половину своей жизни. Предстоит заняться активизацией роботизации и диверсификации экспорта.

Сергей Авраменко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:

Тезисно мы идем по крупным направлениям, диверсификация как продуктовой линейки, так и рынков сбыта. Уровень роботизации до 5 % на существующем этапе. В следующую пятилетку мы ставим перед собой задачу довести до менее чем 40 %.