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Лукашенко – новому главе тракторного завода: МТЗ для Беларуси – это бренд брендов

26 сентября 2024 18:35
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Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. В Беларуси новые заместители министров, директора крупных предприятий и ректор вуза. Обновилась и местная вертикаль. Напутствуя на работу руководителей райисполкомов, Александр Лукашенко подчеркнул: особое внимание экономике регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Везде нужен хозяйский подход, в том числе и в аграрном секторе.

Лукашенко – новому главе тракторного завода: МТЗ для Беларуси – это бренд брендов-2

Кадровый четверг – одна из управленческих традиций Беларуси. Процедура отработана. Но 26 сентября она была весьма насыщена и по количеству представлений, и по важности должностей. Речь про Минский тракторный завод. Для Беларуси это больше чем промышленный бренд.

Лукашенко – новому главе тракторного завода: МТЗ для Беларуси – это бренд брендов-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Минский тракторный завод. Я не знаю, где вы затерялись надолго. Правительству надо было давно уже принимать решение по Минскому тракторному заводу. Вы понимаете, что такое МТЗ для Беларуси? Это бренд брендов! А во-вторых, трактор – это главное орудие труда везде. Начиная от улиц и заканчивая сельским хозяйством. 

Лукашенко – новому главе тракторного завода: МТЗ для Беларуси – это бренд брендов-6

Сергей Авраменко полностью в повестке. На тракторном он практически 20 лет. Половину своей жизни. Предстоит заняться активизацией роботизации и диверсификации экспорта.

Лукашенко – новому главе тракторного завода: МТЗ для Беларуси – это бренд брендов-8

Сергей Авраменко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:
Тезисно мы идем по крупным направлениям, диверсификация как продуктовой линейки, так и рынков сбыта. Уровень роботизации до 5 % на существующем этапе. В следующую пятилетку мы ставим перед собой задачу довести до менее чем 40 %.  

Лукашенко – новому главе тракторного завода: МТЗ для Беларуси – это бренд брендов-10

Эффективность самой экспортоориентированной отрасли АПК – животноводства – зависит и от этой обаятельной женщины. Теперь она ректор Витебской ветеринарной академии. В последнее время Президент часто вспоминал об этом учебном заведении.

Лукашенко – новому главе тракторного завода: МТЗ для Беларуси – это бренд брендов-12

Ольга Горлова, ректор Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины:
Рекомендаций довольно много. И, конечно, мы еще усилим тесную связь с предприятиями. У нас созданы рабочие группы, мы пересмотрим их состав. Но еще должна быть дисциплина на местах. 

Новому руководителю «Белвторчермета» – он выходец из Белорусского металлургического завода – предстоит значительно увеличить заготовку сырья. Немало задач стоит и перед Андреем Панченко. Для «Белэнерго» необходимо решить шлейф проблем. Поручения Президента были даны сразу после летнего урагана.

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# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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