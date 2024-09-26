Лукашенко – новому главе тракторного завода: МТЗ для Беларуси – это бренд брендов
Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. В Беларуси новые заместители министров, директора крупных предприятий и ректор вуза. Обновилась и местная вертикаль. Напутствуя на работу руководителей райисполкомов, Александр Лукашенко подчеркнул: особое внимание экономике регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Везде нужен хозяйский подход, в том числе и в аграрном секторе.
Кадровый четверг – одна из управленческих традиций Беларуси. Процедура отработана. Но 26 сентября она была весьма насыщена и по количеству представлений, и по важности должностей. Речь про Минский тракторный завод. Для Беларуси это больше чем промышленный бренд.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Минский тракторный завод. Я не знаю, где вы затерялись надолго. Правительству надо было давно уже принимать решение по Минскому тракторному заводу. Вы понимаете, что такое МТЗ для Беларуси? Это бренд брендов! А во-вторых, трактор – это главное орудие труда везде. Начиная от улиц и заканчивая сельским хозяйством.
Сергей Авраменко полностью в повестке. На тракторном он практически 20 лет. Половину своей жизни. Предстоит заняться активизацией роботизации и диверсификации экспорта.
Сергей Авраменко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:
Тезисно мы идем по крупным направлениям, диверсификация как продуктовой линейки, так и рынков сбыта. Уровень роботизации до 5 % на существующем этапе. В следующую пятилетку мы ставим перед собой задачу довести до менее чем 40 %.
Эффективность самой экспортоориентированной отрасли АПК – животноводства – зависит и от этой обаятельной женщины. Теперь она ректор Витебской ветеринарной академии. В последнее время Президент часто вспоминал об этом учебном заведении.
Ольга Горлова, ректор Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины:
Рекомендаций довольно много. И, конечно, мы еще усилим тесную связь с предприятиями. У нас созданы рабочие группы, мы пересмотрим их состав. Но еще должна быть дисциплина на местах.
Новому руководителю «Белвторчермета» – он выходец из Белорусского металлургического завода – предстоит значительно увеличить заготовку сырья. Немало задач стоит и перед Андреем Панченко. Для «Белэнерго» необходимо решить шлейф проблем. Поручения Президента были даны сразу после летнего урагана.
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