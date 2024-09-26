Лукашенко – новым руководителям райисполкомов: сделайте районы лучше, чем было!

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. В Беларуси новые заместители министров, директора крупных предприятий и ректор вуза. Обновилась и местная вертикаль. Напутствуя на работу руководителей райисполкомов, Александр Лукашенко подчеркнул: особое внимание экономике регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Везде нужен хозяйский подход, в том числе и в аграрном секторе.

Кстати, принцип кадровой политики Президент вспомнил неслучайно. В Беларуси система назначения одна из самых прозрачных. Но оппоненты зачастую пытаются ее очернить, как и всю власть. Глава государства еще раз развенчал ряд фейков. Информационная война будет только усиливаться: выборы скоро.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

31-й год ищут мои деньги за границей, никак не могут найти. Все очень просто – в руках американцев, наших лучших друзей, если бы что-то было, давно бы уже вывалили. Ротация – это профилактика коррупции, возможность увидеть регион под новым углом, карьерный рост и новые компетенции для управленца.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Визуализация карьерной лестницы выглядит примерно так. Сегодня во Дворце Независимости по ней поднялось 16 назначенцев, а спустились уже люди в совсем другом статусе.

Но что примечательно: все дороги сегодняшних назначенцев привели их к караваю. Что еще раз доказывает, что белорусы – это цивилизация хлеба. Исходя из национального кода – и управленческие задачи. О них Президент говорит давно и постоянно. Сейчас актуализировал, из чего состоит суверенитет районного масштаба – из пула базовых предприятий.