Лукашенко – новым руководителям райисполкомов: сделайте районы лучше, чем было!
Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. В Беларуси новые заместители министров, директора крупных предприятий и ректор вуза. Обновилась и местная вертикаль. Напутствуя на работу руководителей райисполкомов, Александр Лукашенко подчеркнул: особое внимание экономике регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Везде нужен хозяйский подход, в том числе и в аграрном секторе.
Кстати, принцип кадровой политики Президент вспомнил неслучайно. В Беларуси система назначения одна из самых прозрачных. Но оппоненты зачастую пытаются ее очернить, как и всю власть. Глава государства еще раз развенчал ряд фейков. Информационная война будет только усиливаться: выборы скоро.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
31-й год ищут мои деньги за границей, никак не могут найти. Все очень просто – в руках американцев, наших лучших друзей, если бы что-то было, давно бы уже вывалили.
Ротация – это профилактика коррупции, возможность увидеть регион под новым углом, карьерный рост и новые компетенции для управленца.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Визуализация карьерной лестницы выглядит примерно так. Сегодня во Дворце Независимости по ней поднялось 16 назначенцев, а спустились уже люди в совсем другом статусе.
Но что примечательно: все дороги сегодняшних назначенцев привели их к караваю. Что еще раз доказывает, что белорусы – это цивилизация хлеба.
Исходя из национального кода – и управленческие задачи. О них Президент говорит давно и постоянно. Сейчас актуализировал, из чего состоит суверенитет районного масштаба – из пула базовых предприятий.
Александр Лукашенко:
Восстановить работу райсельхозтехники, как когда-то было – сейчас райагросервис – основой которой является сельхозтехника. Распродают. По кускам делят и распродают. И что будет там после этого? Во-первых, какой-то частник купит. Это три-четыре года они будут еще думать, что там делать. «А вдруг власть поменяется – снесем это здание, построим жилье, за хорошие деньги продадим и будем в шоколаде». Ни в коем случае! Надо восстановить всю инфраструктуру, которая была когда-то в районе. Она нам пригодится.
Строительная передвижная механизированная колонна, ПМК, ДРСУ – дорожно-ремонтные строительные управления, которые были. Обслуживать дороги, зимой там подсыпать песка и прочее. Мало-мальские работы выполнялись в отдельных районах, не везде были эти ДРСУ, но ПМК должны быть везде. 50-70 строителей под рукой у председателя райисполкома должны быть и выполнять основные работы, а не бегать за крупными строительными трестами.
Обратите внимание на восстановление районов и сделайте лучше, чем было когда-то. На вас ляжет основная нагрузка в экономике, особенно в сельском хозяйстве. Если в экономике будет нормально, с другими вопросами мы справимся. Накормить людей, одеть – прежде всего. А это все – накормить и одеть – в сельском хозяйстве, все там, на земле.
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