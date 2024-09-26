Лукашенко направил соболезнование руководству Мьянмы в связи с жертвами тайфуна «Яги»

Число жертв разрушительного тайфуна «Яги» и вызванных им наводнений в Мьянме выросло до 420. И, к несчастью, эта цифра далеко не окончательная. Пожарные, военные и волонтеры продолжают устранять последствия стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Властям предстоит огромная работа. Уничтожено более 300 тысяч гектаров рисовых полей, погибли более 100 тысяч голов скота. Разрушены сотни домов, полностью размыты или уничтожены около тысячи дорог и мостов. Снесены линии электропередачи, отсутствует связь. В зоне бедствия оказались более 140 тысяч жителей.

Масштабы разрушений и нанесенный ущерб пока невозможно оценить. В связи с жертвами тайфуна «Яги» соболезнование руководству Мьянмы направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал, чтобы ситуация в стране нормализировалась как можно скорее, а люди снова почувствовали себя в безопасности и спокойствии.