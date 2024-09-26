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Лукашенко направил соболезнование руководству Мьянмы в связи с жертвами тайфуна «Яги»

26 сентября 2024 18:28
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Число жертв разрушительного тайфуна «Яги» и вызванных им наводнений в Мьянме выросло до 420. И, к несчастью, эта цифра далеко не окончательная. Пожарные, военные и волонтеры продолжают устранять последствия стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил соболезнование руководству Мьянмы в связи с жертвами тайфуна «Яги»-2

Властям предстоит огромная работа. Уничтожено более 300 тысяч гектаров рисовых полей, погибли более 100 тысяч голов скота. Разрушены сотни домов, полностью размыты или уничтожены около тысячи дорог и мостов. Снесены линии электропередачи, отсутствует связь. В зоне бедствия оказались более 140 тысяч жителей.

Масштабы разрушений и нанесенный ущерб пока невозможно оценить. В связи с жертвами тайфуна «Яги» соболезнование руководству Мьянмы направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал, чтобы ситуация в стране нормализировалась как можно скорее, а люди снова почувствовали себя в безопасности и спокойствии.

# Александр Лукашенко # тайфун # Беларусь-Мьянма

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