Муковозчик о беглых: никто их, разумеется, не выгонял – сбежали от страха сами

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Знаете, как они сами называют себя, наши беглые? Дембесилы: демократические белорусские силы. Иногда еще добавляют: у выгнаньнні. И надо отдать им должное: на одни только лица посмотреть – ну дембесилы и есть, смесь дебилов и бесов, вылитые дембесилы. Никто их, разумеется, не выгонял, сбежали от страха сами. Своей повестки у них нет, они паразитируют на нашей. Но от наших новостей их, как настоящих чертей от ладана, в последнее время просто корежит. У дембесилов раздрай и шатания. Дембесилы все чаще, все сильнее, все скандальнее ругаются друг с другом. Все чаще персонажами экстремистских информационных лент становятся панковцы, которых жена била у грудзi.

Андрей Муковозчик:

Разлад и всеобщая коммунальная свара. Даже Сугак не может простить никому, кто когда-то смеялся над ее брекетами. Хотя, Женя, если раньше было хуже... да нет, не могло быть... но если было хуже... то они правильно смеются, Женя. Общее непонимание и разлад дошли ведь до того, что Шрайбман, махнув на все рукой, пошел сниматься в кино, потому что лучше уж полтора часа позора, чем с отвратительной кухаркой на одной коммунальной кухне всю жизнь. «Шрайбман исследует симптомы белорусскости» – такие заголовки размещают вконец потерявшие всякое умение писать недожурналисты. Где-то вдалеке пошли и утопились таксист Сигов и артист Гарбуз: увы-увы, не они, не они, а Шрайбман теперь у беглых будет исследовать симптомы белорусскости. Все сильно запущено. Однако, как ни удивительно, но они, дембесилы наши, сами смогли и диагноз себе поставить. Егоров, бывший спикер псевдорады, так и говорит, мол, ученые доказали: 5 лет в изгнании, максимум, и дембесилы все. А сейчас как раз пятый год пошел. К тому же у нас скоро выборы, что окончательно ставит крест на псевдорадах, проходных кабинэтах, управах и дембесилах. И самые умные их них это уже понимают. Оттого и бесятся, оттого у них и разброд полный, и гвалт вселенский.