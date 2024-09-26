Лукашенко: один начальник идёт – за ним шлейф близких и родных. Так в Беларуси не работает!

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. В Беларуси новые заместители министров, директора крупных предприятий и ректор вуза. Обновилась и местная вертикаль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напутствуя на работу руководителей райисполкомов, Александр Лукашенко подчеркнул: особое внимание – экономике регионов. Везде нужен хозяйский подход, в том числе и в аграрном секторе. Еще один аспект – повышение культуры земледелия. И, конечно, работа с кадрами на местах. Кадры решают все – эту непреложную истину Президент повторял не раз. От профессионализма, активности и небезразличия управленческого состава зависит и дальнейшее развитие страны, и благосостояние людей. Обращаясь к управленцам, глава государства также поблагодарил их за готовность работать на новых должностях в нынешнее непростое время. Впереди серьезная электоральная кампания, а это всегда поле боя. Те, кто сбежал из страны, по-прежнему вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Беларуси. Поэтому, как отметил Александр Лукашенко, наряду с уборкой урожая и другими экономическими проблемами, приходится уделять большое внимание безопасности нашей страны. Подробнее о кадровых решениях главы государства – материал Евгения Пустового.

По-мужски, по-честному Президент ведет диалог со всем обществом. Сегодня такой откровенный разговор с назначенцами. Новые должности – это всегда новые задачи и сложности. А особенно в электоральный период. Лукашенко: среди нашего брата есть много людей, которые хотели бы где-то отсидеться. Читайте здесь. Среди 12 руководителей регионов единственная женщина, о которой говорил Президент, – Марина Загорская. Возглавила Ленинский район Бобруйска.

Марина Загорская, глава администрации Ленинского района г. Бобруйска:

Это работа в первую очередь с населением. Их чаяния, их проблемы, решения, чтобы снять социальную напряженность. Итак, Павел Силивончик возглавил Калинковичский район, на его место в Ветковский район пришел Роман Сергун. Александр Версоцкий занял кресло председателя Лидского райисполкома. Руководить Свислочским районом будет Андрей Грицкевич. Василий Шлык назначен в Вороновский район, Андрей Ратомский – в Несвижский, а Николай Парамонов в Смолевичский. Виктор Пугач – теперь председатель Климовичского района, Дмитрий Мудрогелов – Могилевского, Юрий Блахин – Мстиславского. А Алексей с говорящей фамилией Героев стал мэром Витебска. Действительно сейчас время героев. Президент: электоральная кампания – это всегда поле боя. Не надо думать, что всё будет хорошо. Подробности. Каждого из назначенцев под увеличительным стеклом рассматривают сразу несколько ведомств. Анализируют и весь профессиональный бэкграунд. Глава государства лично привык, что называется, глаза в глаза оценивать новые кадры. Особенно тщательно присматриваются к руководителям регионов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Район вы знаете Могилевский? Дмитрий Мудрогелов, председатель Могилевского района:

Могилевский район знаю. Александр Лукашенко:

Один из валообразующих районов Могилевской области. Там всегда было непросто. Очень важный район. И притом неплохой в сельхозотношении. Почвы там хорошие. Поэтому вы должны себе давать четкий отчет, что там придется упираться, потому что на район Могилевская область будет рассчитывать. Дмитрий Мудрогелов:

Развитие с точки зрения инвестиционной активности, учитывая близость областного центра, здесь тоже потенциал определенный есть. Особенно сложный экзамен Президент устроил Александру Версоцкому. Он руководил Свислочским районом, родиной Батьковой булки, вкусной буханки и одноименного фестиваля. А теперь уходит в Лидский. А его предшественника рекомендуют на пост генерального директора БНБК.

Я считаю, что с этой должностью он справится.