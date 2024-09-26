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Мастер-класс от Мисс Беларусь – в Национальной школе красоты провели акцию к Международному дню глухих

26 сентября 2024 17:52
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Когда искусство не имеет границ! В Национальной школе красоты к Международному дню глухих приурочили благотворительную акцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К миру моды приблизились 15 учеников столичной специальной школы № 14. 

Мастер-класс от Мисс Беларусь – в Национальной школе красоты провели акцию к Международному дню глухих-2

Дети с нарушением слуха познакомились с историей национального конкурса красоты, увидели сценические костюмы моделей, а кое-кто даже примерил короны победительниц. Мастер-класс по дефиле от Мисс Беларуси – 2023 Элеоноры Качаловской также был в программе. Такие мероприятия стирают границы и делают мир одинаково красивым для всех. 

Мастер-класс от Мисс Беларусь – в Национальной школе красоты провели акцию к Международному дню глухих-4

Дарья Иванова, воспитатель специальной школы № 14 Минска:
Для детей это своего рода выход из зоны комфорта. Мы, конечно, выходим с детьми, ходим на различные экскурсии, но такое взаимодействие и коммуникации проходят не часто. Дети улыбаются, радуются. Здесь слышен детский смех. Это уже говорит о том, что мы делаем что-то хорошее.

Мастер-класс от Мисс Беларусь – в Национальной школе красоты провели акцию к Международному дню глухих-6

Татьяна Иванова, главный режиссер Национальной школы красоты:
Национальная школа красоты уже не раз принимает участие в различных благотворительных мероприятиях, также является организатором. Это возможность познакомиться с модной индустрией, научиться красиво ходить, получить хороший мастер-класс. И сразу от Мисс Беларусь. Попробовать себя в роли модели. 

Мастер-класс от Мисс Беларусь – в Национальной школе красоты провели акцию к Международному дню глухих-8

С гостями школы красоты работали и стилисты. Вместе с детьми они изготавливали броши из фетра. Сделанные своими руками поделки ребята получили в подарок. 

# Благотворительная акция # Татьяна Иванова

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