Мастер-класс от Мисс Беларусь – в Национальной школе красоты провели акцию к Международному дню глухих

Когда искусство не имеет границ! В Национальной школе красоты к Международному дню глухих приурочили благотворительную акцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К миру моды приблизились 15 учеников столичной специальной школы № 14.

Дети с нарушением слуха познакомились с историей национального конкурса красоты, увидели сценические костюмы моделей, а кое-кто даже примерил короны победительниц. Мастер-класс по дефиле от Мисс Беларуси – 2023 Элеоноры Качаловской также был в программе. Такие мероприятия стирают границы и делают мир одинаково красивым для всех.

Дарья Иванова, воспитатель специальной школы № 14 Минска:

Для детей это своего рода выход из зоны комфорта. Мы, конечно, выходим с детьми, ходим на различные экскурсии, но такое взаимодействие и коммуникации проходят не часто. Дети улыбаются, радуются. Здесь слышен детский смех. Это уже говорит о том, что мы делаем что-то хорошее.

Татьяна Иванова, главный режиссер Национальной школы красоты:

Национальная школа красоты уже не раз принимает участие в различных благотворительных мероприятиях, также является организатором. Это возможность познакомиться с модной индустрией, научиться красиво ходить, получить хороший мастер-класс. И сразу от Мисс Беларусь. Попробовать себя в роли модели.