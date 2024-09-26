Лукашенко: за будущую пятилетку мы должны отшлифовать страну

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не ждите и не смотрите на кого бы там ни было. В ваших руках главный инструмент. У вас главный аргумент, в руках главное орудие – кадровая политика. Без вас никакие кадры не могут быть назначены. Как и у меня – кадровый реестр. Культура земледелия еще никудышная в половине хозяйств. Половина уже нормально, и мелиоративные системы содержат. Но в половине есть над чем работать. Это непозволительно, когда мы мелиорируем земли, а параллельно забрасываем. Фермерские участки, приусадебные участки – все должно быть приведено в порядок. Я часто говорю, если вы не знаете, как делать, приезжайте в мою неперспективную деревеньку. Просто посмотрите, как это сделал я. Ну не я лично это делал, но я показал… Приусадебные участки – высадили сады. Поэтому думайте, работайте как хозяева. За будущую пятилетку мы должны отшлифовать страну. Мы должны ее привести в идеальное состояние. Поймите, сейчас молодежь приходит после вас в том числе. Они этого не понимают. У них в голове пивко и тому подобное. У большинства. Да еще в сельское хозяйство загони кого работать. Поэтому нам надо сделать образцово, сделать так, как молодежь должна, придя после нас, это в порядке содержать. И учиться у нас.

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