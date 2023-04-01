Наконец-то потеплеет! До +12°C и ясно будет в Беларуси в начале апреля

Неделя начнется с пасмурной погоды и с сильными дождями, однако температура воздуха при этом заметно повысится: от +8 до +12 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

Уже во вторник, 4 апреля, погода наладится и будет преимущественно ясная с переменной облачностью, но без существенных осадков. Температура воздуха прогреется и составит +4...+ 7 °C.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.