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Наконец-то потеплеет! До +12°C и ясно будет в Беларуси в начале апреля

01 апреля 2023 15:39
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Неделя начнется с пасмурной погоды и с сильными дождями, однако температура воздуха при этом заметно повысится: от +8 до +12 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». 

Уже во вторник, 4 апреля, погода наладится и будет преимущественно ясная с переменной облачностью, но без существенных осадков. Температура воздуха прогреется и составит +4...+ 7 °C. 

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

В Москве +9°С, в Риме +16°С. О погоде в Европе на неделю с 3 по 9 апреля читайте здесь.

Наконец-то потеплеет! До +12°C и ясно будет в Беларуси в начале апреля-1

Наконец-то потеплеет! До +12°C и ясно будет в Беларуси в начале апреля-3

Наконец-то потеплеет! До +12°C и ясно будет в Беларуси в начале апреля-5

Наконец-то потеплеет! До +12°C и ясно будет в Беларуси в начале апреля-7

Наконец-то потеплеет! До +12°C и ясно будет в Беларуси в начале апреля-9

Наконец-то потеплеет! До +12°C и ясно будет в Беларуси в начале апреля-11

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# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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