Что делать на Благовещение, чтобы уберечься от колдовства, и когда гадать на солнце? Народные приметы

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 3 апреля – Кирилл Катаник. В народе говорили, что день Катаника – последняя возможность покататься на санках с гор по тающему снегу, рассказали в программе « Плюс-минус ». На Кирилла санки чистили и убирали подальше – до следующей зимы они больше не пригодятся.

4 апреля – Василий Теплый. На Василия было принято гадать на солнце. Если оно всходит в красный круг, это обещает хороший урожай. Наблюдали и за небом: синие облака в нем предвещали тепло и дождь. Существовали и другие приметы: например, таяние снега с северной стороны муравейника обещало теплое и долгое лето.

5 апреля – Никонов день. В садах на Никона начинали сажать яблони, рябину, черную и красную смородину. Также зазывали птиц – защитников от вредителей. Пернатых потчевали крошками, зернышками и льняным семенем. Не забывали и о воде. Крестьяне обходили родники и ключи близ деревни и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние».