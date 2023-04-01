Что делать на Благовещение, чтобы уберечься от колдовства, и когда гадать на солнце? Народные приметы
К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 3 апреля – Кирилл Катаник. В народе говорили, что день Катаника – последняя возможность покататься на санках с гор по тающему снегу, рассказали в программе «Плюс-минус». На Кирилла санки чистили и убирали подальше – до следующей зимы они больше не пригодятся.
4 апреля – Василий Теплый. На Василия было принято гадать на солнце. Если оно всходит в красный круг, это обещает хороший урожай. Наблюдали и за небом: синие облака в нем предвещали тепло и дождь. Существовали и другие приметы: например, таяние снега с северной стороны муравейника обещало теплое и долгое лето.
5 апреля – Никонов день. В садах на Никона начинали сажать яблони, рябину, черную и красную смородину. Также зазывали птиц – защитников от вредителей. Пернатых потчевали крошками, зернышками и льняным семенем. Не забывали и о воде. Крестьяне обходили родники и ключи близ деревни и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние».
6 апреля – Артемон – дери полоз! Если ночь в этот день случалась теплая, то весна будет дружная. Судили по разным признакам и об урожае: если роса – не надо коням овса, будут добрые проса; будет дождь – скоту легкий год; если пойдет снег – греча уродится, а коли ударит мороз – вырастут и просо, и овес.
7 апреля – Благовещение, Бабий праздник. Говорили: если на Благовещение дождь – родится рожь, а если гроза – будет урожай орехов. Также под Благовещение ночью сжигали свои соломенные постели, скакали через огонь и окуривали платья.
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