Лукашенко: «Оружие идёт из Украины, тайники найдены уже там, у наших границ»

Ольга Шерснева, СТВ: Разумеется, глава государства высказался на тему миграционного кризиса, который вылился в гуманитарную катастрофу на белорусско-польской и белорусско-литовской границе. Тем не менее ни одна зарубежная правозащитная организация, которая печется о правах человека, не удосужилась не то что оказать реальную помощь замерзающим людям, а даже справиться о том, что происходит. Беларусь, в свою очередь, оказывает поддержку людям – все же нам не чужда человечность и сострадание, но что делать дальше? Главе государства доложили о возможных вариантах. Вместе с тем нельзя не замечать других проблем у наших рубежей. Речь о военных угрозах. С той стороны границы поступают тревожные звоночки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы видите, что «умные и продвинутые» поляки разворачивают целые корпуса у наших границ. Да, в Польше, где ни разверни, ясно, что это же не против Германии разворачиваются эти войска, притом иностранных государств – прежде всего Соединенных Штатов Америки. Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и Соединенным Штатам. Но самое печальное – это Украина. У нас открывается новый, так сказать, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят: там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно – и не только беглых – работе по Беларуси, как говорят спецслужбы. Оружие, основной поток, – это уже убедились не только мы, но и сами пограничники, прежде всего, Украины – оружие идет из Украины, тайники найдены уже там, у наших границ. Если эти тайники для мероприятий на территории Украины, то их не надо тащить к нашей границе, они бы их спрятали где-нибудь в другом месте. То есть ситуация в сопредельных государствах для нас неблагоприятная. Более того, руководство этих стран взяло курс на конфронтацию с Беларусью – вот это главное для нас.