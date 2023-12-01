Лукашенко: «Не начнём действовать, природа заставит нас жить по её законам»

Александр Лукашенко вышел за рамки заготовленной речи и регламента, но сказал, пожалуй, самые важные и честные слова на этой конференции. Встрепенул присутствующих жесткой правдой. Поставив под сомнение, реальными ли проблемами собравшиеся озабочены, и правдивость незнания путей их решения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Озаботились: а где взять деньги? Да бросьте вы! Сидящий здесь даже журналист скажет вам, где взять деньги. Пример: чтобы ответить на этот вопрос, надо заглянуть в недавнюю историю. Чтобы уничтожить Ирак и Афганистан и привнести в эти страны «благо для народов», истрачено, по оценкам, от 1,5 до 2 триллионов долларов. Ирак и Афганистан обошлись агрессору около 2 триллионов долларов. А посчитайте, сколько денег ушло, чтобы защитить эти страны. А сколько людей погибло – это в долларах не оценишь. Сегодня идет война в Украине. Это уже не 1,5-2 триллиона долларов – это уже обойдется в 5 триллионов долларов, если удастся договориться в ближайшее время о мире.

Почему сегодня нет мира в этой части планеты? Потому что те ораторы, которые выступали в первых рядах, говорят о мире, о том, чтобы планета была чистой, озаботились о внуках, но в то же время развязали и ведут самую страшную войну на планете. А на Ближнем Востоке во сколько обойдется бойня? А если вспыхнет в Тихом океане? Это триллионы-триллионы долларов. Ну так давайте их направим на чистоту планеты! И не надо будет искать, как у нас говорят, по зауголью эти деньги. Давайте действовать! Не начнем действовать, природа заставит нас жить по ее законам. Благодарю вас!

Вот такая пища для раздумий как минимум. Но готовы ли отложить амбиции сильные мира сего во имя будущего, нам только предстоит узнать.