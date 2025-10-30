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КГК 30 октября проведёт «горячую» линию по вопросам содержания мостов

30 октября 2025 08:51
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Комитет Госконтроля 30 октября проведет «горячую» линию. Информация по вопросам содержания мостов принимается на короткий номер 191, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК 30 октября проведёт «горячую» линию по вопросам содержания мостов-2

В работу возьмут сообщения о неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия либо конструктивных элементов путепроводов; захламленности и неопрятном виде близлежащих территорий; фактах некачественного либо несвоевременного проведения ремонта.

Звонить следует с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30. Кроме того, информацию о ненадлежащем состоянии мостов с подтверждающими фотоматериалами можно отправить в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля.

# Комитет госконтроля # Комитет госконтроля Республики Беларусь

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